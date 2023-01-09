男子刀架清洁嫂脖子挟持一小时

阿嫂早上到咖啡店买饮料，看到店里一名男子神情古怪，她赶紧起身就走，岂料男子一路跟着她，还突然掏出刀子架在她脖子上，挟持她约一个小时。

这起事故发生在星期一（1月9日）早上约7时半，地点在义顺环路第110座组屋的咖啡店。

多名读者星期一上午来电通知，指一名男子在该地点挟持妇女，后来大批警察到场将他制伏。

《新明日报》记者星期一上午走访现场，向60岁的受害者阿米拉（60岁，清洁工）了解情况。

阿米拉告诉《新明日报》记者，当时与外甥扎伊迪（44岁，管工）到咖啡店，外甥正在买早餐，她则坐在附近的石凳。

阿米拉说：“我看到附近有个男子面对着墙壁，神情古怪。”

由于心里不放心，阿米拉立即起身走人。“但那个男子却跟了上来，还突然亮出刀子并捉住我。”

根据目击者拍下的视频，一名身穿浅蓝色上衣和长裤的男子正拿着一把刀，架在阿米拉脖子上。数名在场警员与男子谈判时，男子刀子不离阿米拉颈部，并一步步倒退。

另一个视频显示，有五六名警员之后将男子按倒在地，当场制伏他。

警方答复《新明日报》询问时说星期一早上7时36分接到报案通知。警方制伏男子后，当场逮捕他。

60岁妇女受轻伤，她拒绝送院。初步调查显示，两人并不认识。

案件仍在调查中。

发现男子跟随 急向巡警求助

现场正巧有巡警经过，妇女向巡警求助，相信因此惹怒男子。

阿米拉说，当她发现男子跟着她后，她刚好看到咖啡店附近有巡警，为安全起见才走过去求助。

她说：“那个男的好像也看到警察，所以才抓住我。”

据阿米拉形容，男子挟持她时，一直叫在场的警员走开。

“可能他看到警察就害怕了。”

不断交谈安抚 警冲前紧捉嫌犯手

嫌犯与警方对峙一个多小时。

据悉，嫌犯持刀挟持受害者，警员不断与他交涉攀谈，希望安抚对方。

不久后，其中一名警员趁着嫌犯松懈，一个箭步冲上前，迅速捉着嫌犯的手，确保他无法用刀，另一名警员也马上配合，立刻冲过去拉走妇女，将她带到安全处。

外甥扎伊迪透露，当时警员的动作利索，他自己随后也上前抱着阿姨，平复一下她的情绪。

完整报道，请翻阅2023年1月09日的《新明日报》。