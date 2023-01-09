狮城男申诉：河内机场通关被索“咖啡钱”

狮城男投诉，在河内机场遭关卡人员索50万盾“咖啡钱”，因担忧自身安全又急着赶飞机，只能照办，他事后联系外交部举报此事。

古甘（30岁，公务员）和友人在上个月24日一同到越南旅行，过程愉快，怎料在本月2日乘搭飞机返新时，在河内机场碰到索咖啡钱事件。

他透露，当天他们的班机是在早上9时20分，通关时友人排在他前方，安然无事通过。

等他来到柜台前，一名男官员接过他的护照和机票，接着拿笔在机票背面写了一些字，又递回给古甘。

古甘看见用英文写的“小费”，一脸不解地望向官员，只见对方重复说了“小费”，他才察觉对方在索贿。

“我以前听过若是不照办，会惹来麻烦，加上护照还在他手上，我也担心会错过飞机。”

他于是询问对方要多少钱，对方原本只要求20万盾（约11元3角8分），但他身上只有大钞，于是问是否可以找钱。

他说，官员口头上答应，但收下50万盾（约28元4分6角）后，要他靠边站，同时示意后方排队的人上前来，令他惊讶不满。

古甘通关后，跟友人借了手机拨电给新加坡驻越南大使馆，但无人接听，只好再打给外交部举报，并依照指示拍下关卡人员的照片，再急匆匆地跑向登机口。

“那时候保安处的队伍太长，附近也没有其他人员可以提供协助，我们还需要通过包裹检查，只能先离开。”

古甘说，他担心被针对，近期应该不敢再到越南，但希望几年后还可以到那里游玩。

完整报道，请翻阅2023年1月9日的《新明日报》。