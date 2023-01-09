屋主或须为高楼抛物负全责 七点了解环境局新规

国家环境局多年来软硬兼施，通过加强执法和公共教育，警惕公众不要高楼抛物。不过，至今这仍然是个让当局头疼的问题。

环境局因此“下重药”，通过国会修订环境公共卫生法令，增设一项“假定条文”（presumption clause），要屋主或租户为从他们家中丢下楼的垃圾负更大的责任。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士，1月9日为这项法案提出一读。法案一旦在国会辩论三读通过后，新条例预计2023年7月1日生效。

高楼抛物者会在环境公共卫生法令下被控，案件不能以缴付销案罚款的方式解决。

初犯者的最高刑罚为罚款2000元；第二次被控可被罚款最多4000元；第三次或以上可罚款最多1万元。除了罚款，法庭也有权发出劳改令（Corrective Work Order），下令违法者清理公共场所。

为了加强取缔高楼抛物的垃圾虫，环境局增加了监察摄像机的部署，拍下违例者犯案的证据。（陈斌勤摄）

问：公共教育没有用？为何需设新条例？

答：一直以来，环境局都与市镇理事会和基层合作，通过公共教育劝止居民高楼抛物，例如张贴海报。自2020年起，当局也在热点区放置站牌，让公众知道当局正在进行监测，以及那里发生多少起案件，希望能起到阻吓作用。不过，过去几年环境局接获的反馈仍大幅度增加，被控上庭的案件也没有减少的趋势。

（制图／张进培）

问：什么是假定条文？

答：环境局确认某个组屋单位有人高楼抛物后，就会直接假定注册屋主就是违例者。

问：接到违规通知后会发生什么事？

答：屋主接到违规通知后的14天内可提出反驳，例如证明他事发时不在单位内或物品不是他扔的，又或是提供可能犯案者的身份。若没有收到回应，环境局会在14天的期限后发出出庭传票。如果错过了违规通知，可向环境局陈情并附上证明，例如能证实他当时在国外的机票或登机证。

问：事发单位已经出租或有超过一名注册屋主，该由谁负责？

答：若屋主把整个单位出租，责任将由租户承担。若是自住单位，所有注册屋主都必须共同承担责任。

2019年至2021年间，环境局平均每年接到2万9700起高楼抛物的反馈，比2016年至2018年的平均每年1万6800起激增近八成。图为环境局在组屋区增设监察摄像机，拍下违例者犯案的证据。（陈斌勤摄）

问：环境局如何避免错怪好人？

答：即使屋主或租户把矛头指向他人，当局也不会单凭这一点采取行动，而是会进一步收集证据，辨别信息真伪。

问：年长者或身心障碍者是否也受新条例约束？

答：环境局会谨慎处理这类案件，并在执法时做出判断。目前已有一套为年长者和身心障碍者而设的执法框架，违例者或他们的家属可向环境局说明情况，并附上相关证明。环境局会根据个别情况采取适当的执法行动，例如发出警告。

问：新条文为什么只涵盖组屋区，不包括私人住宅区？

答：环境公共卫生法令中有关高楼抛物的条文，以及拟议增设的假定条文只适用于公共场所。私人住宅区如公寓和分层地契住宅不属于公共场所，私宅屋主有权决定如何管理他们共享的私人空间。不过，要是垃圾从私宅单位掉到公共场所，那屋主也会受到约束。