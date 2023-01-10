未发现新毒株 仅一从中国输入重症病例 王乙康：边境防疫措施暂不收紧

卫生部长王乙康说，去年最后四个星期，约有200名从中国入境者感染冠病，占我国输入病例不到5％；七个重症输入病例中，仅一人从中国抵境。

自开年以来，本地还没有出现从中国入境的冠病重症患者，也未检测到毒性更强的新变种毒株，因此目前不必调整防疫措施。

中国近月来暴发新一波冠病疫潮，但在我国的输入病例和重症病例中，从中国入境新加坡的仅占一小部分。

卫生部长王乙康星期一（1月9日）在国会就新加坡如何应对全球冠病疫情发展发表部长声明。他说，去年最后四个星期，有约200名从中国入境者感染冠病，占我国输入病例不到5％；七个重症输入病例中，仅一人从中国抵境。

他相信这是因为自疫情暴发以来，往返新中两国的人次一直保持在低位；而且我国要求所有入境者必须完成冠病疫苗接种，未完成接种者须出示阴性检测证明。

交通部长易华仁在发表部长声明时，也阐述我国如何安全有序地恢复航空连接。他透露，往返新加坡与中国的航班已从去年10月底的每周25趟，增至目前的38趟，但还不到疫情前的10％。

乘客人数方面，每天有700人至1000人从中国抵境，仅占樟宜机场每日抵境总人数的1％至1.5％。

王乙康说，我国的边境防疫措施不像亚细安多数国家那样完全开放，也不像日本、加拿大和一些欧盟国家那样，要求所有从中国入境者做行前检测；而是跟西班牙一样处于中间，既不是最严格的，也不是最宽松的。

他举例，若新加坡要求所有从中国入境者做行前检测，那么对于从确诊病例和重症病例较多的地区入境的人，以及可能有利于病毒传播的本地社区场所，是否也须实施同样规定。“当新加坡经历另一波疫潮，其他国家和地区又会如何对待新加坡的旅客？”

王乙康强调，新毒株可能源自任何一个国家或地区，因此监测新毒株需要有效的全球监测系统。中国各市的疾病预防控制中心也在积极监测新毒株，并且每周上传最新的病毒基因组序列，由全球共享流感数据倡议组织（GISAID）设在新加坡的办事处分析。

分析结果显示，目前在中国传播的主流毒株BA.5.2和BF.7，数月前在新加坡和其他地区已发现，而全球各地已探测到超过650种奥密克戎亚型变异株。

若新毒株具免疫逃逸能力 我国或须重启严格管控措施

王乙康坦言，当前最担忧的是可能出现更危险和未知的新毒株，以及如何保护医疗系统。

若新毒株具有免疫逃逸能力，或传染力更强，我国可能须重启严格的边境管控措施、入境者隔离政策及社交聚会人数限制，直到研发出有效的新疫苗为止。

王乙康提醒，随着新毒株出现与再度感染病例增加，新加坡会出现新一波疫情。除了加强全球监测和实行边境管控措施，最好的防御就是达到最新的疫苗接种要求。

截至去年12月31日，约六成年满18岁的人已达到最新接种要求，平均每天有1万3000人接种二价疫苗。

王乙康说，政府抗疫跨部门工作小组会继续评估疫情，在必要时做出调整或实行新措施，任何应对措施都必须以科学证据和数据为依据。

李显龙总理也在脸书发文，呼吁公众在农历新年期间继续履行社会责任，保持安全。“如果疫情继续保持稳定，我们有望解除最后的防疫限制，进入疫后常态。”

国会今天继续开会。