黄鲁胜：没有任何政治委托 总检察长无须向内阁或国会请示意见

总检察长黄鲁胜强调，维护法治（Rule of Law）对于缺乏天然资源的新加坡尤其重要，包括总检察署在内的法律服务界在这方面扮演重要角色。他也解释，受总统委任的总检察长没有任何政治委托，也没有向内阁或国会请示意见的责任。

黄鲁胜星期一（1月9日）在司法年开幕礼上，以私人律师事务所与客户来比喻法律服务（Legal Service）单位与政府之间的关系；他强调这两者是不同的，无论律师提出什么法律建议，最终是由客户决定要怎么做。

他说：“与一些共和联邦国家不同的是，（新加坡的）总检察长既不是国会议员，也不是部长。总检察长无须向内阁或国会咨询意见，也没有任何政治委托。既然总检察长没有政治权力与影响力，自然也无法逼迫政府遵照他的意见行事。”

黄鲁胜在演讲中以大篇幅强调法治的意义与它对新加坡的重要。他说：“倘若失去了法治，无论我们提供多少奖励或承诺多少条件，一个缺乏天然资源的小岛将无法给世界其他国家带来什么。”

他指出，在维护法治精神的过程中，无法忽视政治因素的影响力。一些国家的政府执意无视法治，在这样的情况下，当地的总检察长或司法单位难以通过任何法律途径来影响政府；庆幸的是，新加坡至今没有出现政府不顾法律咨询或公然违法的情况，若有，后果将非常严重。

例如，新加坡作为一个受信赖的金融与商业中心所具备的声望，便是建立在法治精神上。如果政府不顾法律服务人员所提供的咨询，并且须要法庭谕令它守法，那将严重损害国家声望。

法律服务委员会在去年1月重组，并由黄鲁胜领导。黄鲁胜透露，新加坡目前有549名法律服务人员（Legal Service Officers），其中358人在总检察署任职，其余在各政府部门与单位服务。

他强调，作为政府的“法律顾问”，法律服务人员的工作是提供客观、中立与独立的法律意见，并且不让政治考量影响所提供的法律咨询。例如，在废除刑事法典第377A节条文一事上，由于相关法律有违宪法，总检察署因此建议政府解决这个相抵触的情况。

受冠病疫情影响，过去两年的司法年开幕礼改以网络视讯会议方式，为部分受邀嘉宾进行直播。今年，约300名嘉宾全都到高等法院大厦礼堂现场观礼。