用减法生活 为幸福加分

通过生活和饮食的改变，苏慧美的女儿目前已摆脱湿疹的困扰，甚至外食也不会导致湿疹发作。她本身的甲状腺功能也恢复正常，无须再服药。一家四口关系也更亲密。

5年前，在社区医院担任临床饮食治疗师的苏慧美和其他职业妇女一样，周旋于工作和家庭之间，生活忙碌。小女儿在2017年出世，她也换了医院工作，一家四口处在新生命加入的人生另一阶段。

在这样的过渡时期，某个环节出了差错，原本忙中有序的生活，突然产生翻天覆地的改变。两名女儿陆续患上湿疹，苏慧美本身则是在2019年初被验出有甲状腺机能减退症（hypothyroidism），时常感到疲累、情绪低落。

“和家人在一起时，我无法全神贯注，和大女儿之间也有很多冲突。我们采取排除饮食法，避免可导致湿疹发作的食物，但效果不大。外食也充满挑战，很多食物都不可以吃，变成需要自己做饭。”

一段时间后，现年42岁的苏慧美和丈夫陈福生（55岁）决定有所改变，并做出重大决定，双双辞职和开始奉行减法生活，重新安排生活顺序，将家人和健康放在首位。他们选择自己亲手做食品、用天然清洁剂、多亲近大自然，尝试过极简主义生活。

由于女儿对大豆过敏，苏慧美尝试用其他豆类来取代，自制源自印度尼西亚的发酵食品天贝（Tempeh）。一开始只是全家喜欢这富有蛋白质的食品，后来有朋友知道她会做天贝，不时向她订购。口耳相传下，用香蕉叶包起来的天贝获得好评，陆续有订单进来，让她在2020年8月正式开始小生意。由苏慧美和丈夫联手经营的网站和脸书专页，除各类天贝外，目前也售卖全麦低糖香蕉蛋糕、全麦酸种面包等糕点，吸引一批支持者。

通过生活和饮食的改变，苏慧美的女儿目前已摆脱湿疹的困扰，甚至外食也不会导致湿疹发作。她本身的甲状腺功能也恢复正常，无须再服药。一家四口关系也更亲密。

“我相信事出必有因，在寻求治疗本身和孩子皮肤状况的过程中，我们体会到与大自然、社区和谐相处的重要，而改变最好的方法，是从自身做起。”