瓶砸脚踢攻击酒友 男子被捕

酒友变仇人？咖啡店两名男子酒后闹事，蓝衣男用酒瓶猛砸白衣男的脸，还对他拳打脚踢，叫他别来这里“插旗”。

这起事故发生在星期一（1月9日）晚上约9时20分，地点在宏茂桥10道第530座组屋楼下的咖啡店。

记者到场时，发现医护人员为涉事的两名男子处理伤口，一名鼻青脸肿的白衣男子坐在地上，另一名蓝衣男过后被警方盘问，事后甚至遭警员上铐带走。

食客罗杰（51岁，高级顾问）告诉记者，当时他与朋友背对着那桌涉事的人，突然间听到“嘣”的一声，转身一看才知道竟是蓝衣男拿起啤酒瓶砸到了白衣男脸上，导致他的嘴唇被砸出血，整个人摇摇晃晃。

根据食客提供的视频画面，白衣男试图与蓝衣男搭肩谈话，但后者用手推开他，最后甚至一拳把对方打倒在地，还踢上几脚。

吴姓食客（35岁，送货员）说，他当时旁听两人谈话，大略听到白衣男要来宏茂桥“插旗”。“当时蓝衣男就大骂他说‘没有这个机会’，然后一直骂脏话。”

他也指当时看见两人都醉醺醺的，闹了近五分钟。“当时白衣男东倒西歪，被打趴在地后还想起来跟他说话，裤子也被酒水弄湿了。”

另一位不具名食客也说，当时他把白衣男扶起来坐到旁边的椅子上。“他当时还比较清醒，一直说‘为什么要打我’，他的手臂跟嘴巴都有流血。”

警方受询时证实上述案件，并指一名33岁男子因酒后滋事被捕，他也因蓄意伤人而协助调查；另一名42岁男子受伤但拒绝送院，案件仍在调查中。

完整报道，请翻阅2023年1月10日的《新明日报》。