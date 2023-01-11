安坐家中 祸从天降 74岁妇女被电话诈骗300万元

“安坐家中，祸从天降！”本地七旬妇女因为接了一通电话，在20天内遭“假公安”骗走300多万元，最终被迫卖房子还债给大耳窿。

这起跨境电信诈骗事件发生在2019年8月24日至9月15日，受害者潘星华（74岁）独居，退休前在《联合早报》担任记者，祖籍上海的她在中国拥有银行户头。

骗徒在电话中谎称自己是快递公司职员，指潘星华透过物流公司寄伪造护照到北京。

之后，一名自称中国国际刑警的男子告诉潘星华，她是一宗洗钱案的主谋，而且已经被定罪。因此，她在中国所有的银行账户将被冻结两年。

由于正准备动用一笔钱，潘星华非常慌张，“国际刑警”热心帮她“厘清案情”，还引介“检察长”相助。

就这样，潘星华一步步陷入骗徒的陷阱，对他们言听计从。在他们的摆布下，她登录浙商银行网站，输入密码进入自己的账号，再用银行密码器转账266次，结果被掏空约303万元。

她当时浑然不知自己在短短20天内，就把毕生积蓄都转走了，还以为按照骗徒指示“让北京银行监察会审查户头”便可以脱困。

除了账户里原有的存款，潘星华还应骗徒要求，汇款向中国当局证明财力、为帮她而出事的警官支付保释费、为因她而死的受害人支付安葬费。

为了筹集这笔共180万元的款项，她不但向友人借钱，甚至搞到向大耳窿借贷。

潘星华后来经友人提醒这可能是场骗局，才如梦初醒惊觉上当，无奈钱早已被骗光，必须变卖两间房产还债。

事发后，潘星华暴瘦10公斤，一度想轻生，但她深思后决定挺身而出。“虽然轻生能百事不管，但是，我希望借着自己的遭遇，提高大众的警戒。”