退休记者遭假公安诈骗 20天被转走300万元存款

假公安骗案近年飙升，前年共有750人被假公安骗走总额1亿零630万元，被骗金额是2018年的八倍；去年前11月有718人被骗，总额9040万元。

警方向《联合早报》提供的数据显示，过去五年假公安骗案日益猖獗。74岁的《联合早报》退休记者潘星华三年前也遭假公安诈骗，骗子以“审查银行存款”为幌子，20天内将她在浙商银行上海徐汇区支行账户中的1486万元人民币（约300万新元）存款，一笔一笔转账至约10个洗钱人的账户。被骗走的钱当中，超过一半是她向朋友和大耳窿借贷的，她过后被迫变卖两个房地产还债。

她说，2019年8月24日下午1时，她接到一通“快递公司DHL女职员”的来电，对方告诉她，她邮寄到北京的包裹被搜查出八本假护照，案件交由“北京国际刑警”处理。

接下来20天，三名骗子轮流和她通话，一唱一和编造各种谎言，包括指她涉嫌“洗钱案”，在中国的账户须被冻结和审查。

她那时准备从浙商银行动用400万人民币，从弟弟手中买下已故母亲上海房产的份额。“骗子说只要我依照指示，他一定帮我将存款冻结期从两年变为两个星期。但我户头里的钱要被审查，才能把我从‘嫌疑犯’变为‘受害人’。”

骗子编造各种借口，诱骗潘星华提取本地存款和到处借钱，陆续将180万元从本地汇到浙商银行户头，这些钱同样被转移出去。

同年9月15日，潘星华为了汇款到上海再向友人借钱，对方提醒她可能是骗局，她上网查看，惊觉已无法登录浙商账户。她隔天到警署报案，并拨电给浙商银行，被告知户头只剩人民币约7角。

根据涉案银行提呈中国法院的文件，她的账户在20天里出现超过260次转账，而与账户绑定的手机号码三次被更换，账户转账顶限两次被调高。骗子最后一次将顶限调高至每日500万元人民币和一年9.99亿元人民币。

潘星华接受早报访问时，数次以“安坐家中，祸从天降”形容自己的遭遇。她愿公开身份，叙述亲身经历，希望他人引以为戒，提高警惕。她呼吁当局和银行加强监管和保护存户存款的机制，遏止金融诈骗。她于2020年起诉涉案银行，但两审都被驳回。她去年申请再审，能否立案仍是未知数。

警方回复早报询问时说，调查显示，受害人的钱是从海外转账，警方已耗尽所有线索。警方也已联系海外执法部门，请他们协助调查此案，目前在等待对方回复。