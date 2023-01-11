国会通过降低门槛修正案 提升邻里设施计划只需75%商家同意

许多商家希望减少须共同承担的费用，国家发展部正研究收费结构，预计在今年较迟时候公布最新收费详情。

政府降低商店提升计划门槛，未来只要取得75%邻里商家同意即可进行。但许多商家希望减少须共同承担的翻新费用，国家发展部正研究这些反馈，预计在国会拨款委员会辩论2023财年部门开支时，公布最新收费详情。

国会星期二（1月10日）三读通过建屋与发展（修正）法案，允许建屋发展局取得四分之三商家投票同意后，在市镇或邻里中心公共区域展开设施提升工程。

目前，要落实建屋局的商店提升计划（Revitalisation of Shops），须得到所有店主同意，要求严格。提升计划的工程包括重新铺走廊瓷砖、改善照明、美化景观、安装卷帘和垂直百叶窗、指示牌等，费用较高的工程，如电梯提升工程不涵盖在内。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖为法案辩论总结时，回应几名议员有关提升工程费用和店家参与率的提问。她指出，建屋局虽会负责大部分费用，但为了共同愿景及长期振兴邻里商圈，商家须共同承担部分费用，即支付最高20%的翻新费，顶限为5000元。

不过，政府理解商家希望减少费用，国家发展部正研究收费结构。投票一旦通过，没投票或投反对票的店主，也须共同承担费用。

沈颖透露，以往有因一小部分店主反对，导致可协助邻里商店提高竞争力的商店提升计划无法落实的案例，因此政府修改法令降低门槛。她举马林台邻里中心为例，马林百列商联会当年争取到77%业主的支持，但由于小部分业者不赞成，最终未能成事。

一些商联会反映，部分业主将商店出租后，每月有固定租金收入，因此对提升工程兴致缺缺。沈颖指出，如果不提升，商店周围环境会日渐老旧，或无法再吸引消费者。

“焕然一新的环境，对店家和居民而言是双赢的，居民可以享受更好的购物体验，随着时间推移，店家可迎来更多顾客。”

针对有商家认为提升工程无法让他们直接受益，沈颖说，特定邻里商圈加入商店提升计划后，会成立由商联会、建屋局、市镇理事会派员参与的工作小组，在听取利益相关者的意见后，工程范围可调整至最符合当地的需求。

修正法案通过后，商店提升计划和组屋家居改进计划所需的支持率变得一致。目前组屋获选加入家居改进计划后，须得到至少75％居民支持才能展开翻新。

门槛调低后仍无法取得75%支持的邻里中心，还有其他选项。由建屋局提供资金给市镇会进行的邻里更新计划（Neighbourhood Renewal Programme），可提升公共区域设施，造福附近居民。

另一方面，修正法案也新增建屋局传递通知给组屋屋主的方式，包括允许通过电邮方式发送通知。不过，涉及法律的文件如强制收回单位等，照旧以书面通知。建屋局也简化程序，日后因屋主逝世要收回组屋单位时，所发出的通知不再列明确实回收日期，但有关组屋单位的利益相关者若有异议，仍会有足够的时间提出上诉。

国会已经休会。