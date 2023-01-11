截至去年5月 招聘奖励计划助约2300名释囚找到工作

截至去年5月，为鼓励雇主聘用本地员工的招聘奖励计划在超过一年半里共协助约2300名释囚找到工作。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期二（1月10日）在国会答复穆仁理（武吉巴督区）的口头询问时说，招聘奖励计划（Jobs Growth Incentive，简称JGI）推出后，雇主更有兴趣与黄丝带新加坡合作聘用释囚。

在雇佣释囚方面同黄丝带新加坡合作的10大行业为环境服务、物流、食品服务、批发贸易、建筑、零售、专业服务、精密工程、食品制造和房地产，这些领域总共招聘超过八成的释囚。

为鼓励更多雇主聘用释囚，黄丝带新加坡不断提高雇主对招聘奖励计划和其他支持计划的认识。

雇主如果符合条件并通过黄丝带新加坡、工业与服务合作社协会（Industrial and Services Co-operative Society，简称ISCOS）或新加坡监狱署合作的“中途之家”聘请释囚，可自动获得招聘奖励计划的薪金补贴。

陈诗龙说，大部分的释囚在获聘九个月后仍继续受雇，这是很好的现象，也有助于当局评估此计划结束后如何继续为释囚提供协助。

他指出，招聘奖励计划是冠病疫情期间的特殊安排，不是永久的。当局将根据现有的经济和劳动市场情况和展望，继续检讨帮助释囚的计划，包括在招聘奖励计划于今年3月结束后的技能培训和配对计划等。

招聘奖励计划于2020年9月推出，鼓励前景乐观的企业提前增聘人手。企业每增聘一名本地雇员，政府就承担他们的部分月薪，而聘请年长者、残疾者或释囚的企业可获得更高的薪金补贴。