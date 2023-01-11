丈夫杜海业负责煮糊，妻子林秀琴负责豆类甜品和拿手的椰浆甜品。店里只有四个炉，夫妻俩分工合作效率高。

一碗碗热腾腾的甜品，料多，老板的心意更多。

牛车水大厦熟食中心“一一五糖水”是一家糖水老字号，有传统的芝麻糊、核桃糊、杏仁糊，也有少见的臭草绿豆汤和自创的南瓜玉米。

第二代掌舵人杜海业（65岁）说，当年母亲为帮补家用，帮一名年长邻居卖甜品。邻居退休后，母亲接手，而他自小就在母亲身旁帮忙。

他忆述，早年还没迁入牛车水大厦熟食中心时，母亲在牛车水登婆街摆摊卖糖水。

“小时候没力气，就帮忙洗锅、敲白果……有力气后，就要帮忙到公共水龙头排队拿水。以前的推车是用滚球轴承，推起来很吵。水桶也是铁做的，一桶估计能装至少10公升的水，每次要装两桶。”

随着政府改善卫生，兴建小贩中心，杜海业的母亲在1980年代搬入牛车水大厦熟食中心开档，杜海业也在10多岁服完兵役后到摊位全职工作。

至今，杜海业依旧铭记母亲的教导，凡事亲力亲为，绝不偷工减料。

他说，芋头、番薯和香兰叶等食材，都是他亲自到巴西班让果菜批发中心亲自挑选的。芝麻和花生等，也是他自己炒香后，放入机器磨，再熬煮成糊。

“虽然不是很贵的甜品，但顾客住那么远都来吃，就是他们对你有信心……人家有心来找你，就应该要给他们好的东西品尝。”

杜海业说，夫妻俩分工合作，他煮糊，妻子林秀琴负责豆类甜品和拿手的椰浆甜品。

妻子半夜零时30分会先到档口开煮，他则在凌晨2时到档口。“我们只有四个炉，我煮我的，她煮她的，这样才不会‘相撞’。”

虽然经营传统甜品摊位不容易，但杜海业从不后悔踏入这一行。

他说：“我的学问不高，这就是我的手艺……母亲说过，小贩是为公众服务，是不能退休的。我想，我也会一直做到我不能做为止。”