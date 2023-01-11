三友网订机票游澳洲 抵悉尼惊悉转机预订票无效

三友人订好机票游澳洲，抵达悉尼后才被告知转飞往霍巴特（Hobart）的预订机票无效，得另花约2000元购买接驳航班机票。

事主DE告诉STOMP网站，她和两名朋友早在去年9月就买了新加坡飞悉尼，再接驳转飞霍巴特，以及回程的双程机票。

她们在酷航网站上预订机票，来往新加坡和悉尼的是酷航航班，来往悉尼和霍巴特的则是澳洲维珍航空的航班，三人的机票总价是3661余元。

事主DE指出，一行人去年11月26日抵达悉尼后，机场职员却告知她们，系统上找不到她们预订的悉尼至霍巴特航班。

DE透露：“维珍航空公司职员说，由于我们的机票是通过酷航网站预订，因此得找酷航处理。”

一行人为免影响行程，当下再掏1027元购买内陆航班机票飞往霍巴特。

此后她们又发现，从霍巴特返回悉尼的预订机票也被取消了，又得花至少996元当场购票，才得以从悉尼飞回新加坡。

DE说：“这番经历让我们整趟旅程都焦虑不安，本应是悠闲假期，却变得像噩梦一样。”

酷航道歉 愿意退款

酷航回复《新明日报》询问时对受影响乘客致歉。发言人指出，乘客预订的是新加坡至霍巴特的联运转机航班，但由于技术故障，澳洲维珍航空往返悉尼与霍巴特的两趟航班时间没能在其预订系统更新。

完整报道，请翻阅2023年1月11日的《新明日报》。