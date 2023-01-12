北海道自驾游出车祸 狮城母女身亡 父女受伤

新加坡一家四口到日本北海道自驾游，不幸与卡车相撞，母亲和四个月大的女婴伤重不治，驾车的父亲及三岁的大女儿送院治疗。

事故发生在当地时间星期二（1月10日）上午11时30分左右，位于北海道上富良野町东4线北道的交界处。

涉及车祸的蓝色斯巴鲁汽车车体变形，汽车后侧的保险杆已松脱，左侧轮胎脱落，后挡风玻璃整个碎裂。（互联网）

涉及车祸的一家四口是居住在新加坡的印度籍男子巴拉苏巴拉曼（44岁，工程师）、41岁新加坡籍女子林秀玮，以及他们三岁及四个月大的女儿。母亲及女婴车祸后伤重不治，父亲及大女儿则被送往旭川市的医院治疗。卡车司机是54岁的当地男子，他并无大碍。

当地警方受询时证实，去世的两名死者是新加坡人，送院的另两人目前情况稳定，没有生命危险。当地警方推测一家四口自驾旅游，在无法联络到新加坡家人的情况下，已与新加坡驻日本大使馆取得联系。

当地居民齐藤慎吾（53岁，餐厅老板）接受《联合早报》访问时说，事发地点十分靠近当地著名景点后藤纯男美术馆。一家四口相信当时是驾车从旭川市往富良野方向行驶，卡车司机则是刚完成路面清雪工作，在开往市中心方向的归家途中。

事发地点是下坡路且路面结冰

齐藤慎吾说，汽车所在的车道旁设有指示牌，驾驶者须在支路口停车让行。不过，该路段是下坡路，尽管事发时未下雪，但连日的冰雪天气导致路面结冰。

一家四口事后被救护车送往附近医院救治，疑因伤势严重，医院之后派出直升机将他们转往旭川市的大医院治疗，但母亲和女婴不幸伤重去世。

据悉，一家四口是通过当地租车公司租下一辆斯巴鲁汽车。现场照片显示，涉及车祸的蓝色斯巴鲁汽车车身倾斜，车体变形，汽车后侧的保险杆已松脱，左侧轮胎脱落。后挡风玻璃整个碎裂，后车厢内放着几件衣物及一辆折叠式婴儿推车。卡车的受损情况相对不严重，车头轻微擦损，车前保险杆断裂。

我国外交部证实，新加坡驻日本大使馆正与家属联络，给予他们领事协助和支持。外交部向失去至亲的家属表示深切慰问，祝愿伤者早日痊愈。外交部也感激日本当局给予协助。