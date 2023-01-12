多次计划加入哈马斯对抗以色列 自我激进化教师内安法令下被拘禁

现年38岁的凯鲁是首名在内部安全法令下被拘禁的教育部教师。教育部受询时未透露他在哪一所学校任教，仅说他自去年10月起已停止授课。根据内部安全局文告，凯鲁计划单独行动，没有迹象显示他打算拉拢其他人同行或在本地展开袭击。

男教师多年来关注以色列和巴勒斯坦之间的冲突，对巴勒斯坦人心生同情，好几次计划到加沙去帮助当地回教徒对抗以色列国防军。这名自我激进化的教育部教师，去年10月被内部安全局逮捕，隔月被拘禁。

现年38岁的凯鲁（Mohamed Khairul Riduan bin Mohamed Sarip）是首名在内部安全法令下被拘禁的教育部教师。教育部受询时未透露他在哪一所学校任教，仅说他自去年10月起已停止授课。

内部安全局星期三（1月11日）发文告说，凯鲁试图以参与人道救援为掩饰，前往巴勒斯坦加沙地带，加入哈马斯（即伊斯兰抵抗运动）和它属下的武装派别卡桑旅（Izz ad-Din al-Qassam Brigades），对抗以色列国防军。

他计划单独行动，没有迹象显示他打算拉拢其他人同行或在本地展开袭击。

凯鲁是第二名受以巴冲突影响、想要到当地参战而被拘禁的人。在这之前，当时20岁的前全职国民服役人员阿米鲁，因计划刺杀本地犹太教徒和加入卡桑旅，于2021年3月被拘禁。

尚穆根：可与正当机构合作 但武装暴力是不容许的

针对这起案件，内政部长兼律政部长尚穆根星期三受访时说，世界上能让人们全情投入的事业很多，可以是有关巴勒斯坦的，也可以是其他的。新加坡人能发表看法，许多人也在精神上、金钱上或其他方面给予支持，来推动他们支持的事业。

他说，人们可以与正当的机构合作，支持这些事业，包括帮助巴勒斯坦人。不过他强调：“使用武装暴力就另当别论，这是不容许的。我们不能支持恐怖主义和武装冲突，也不能计划杀害他人。”

凯鲁自2007年开始关注以巴冲突。他在脸书上看了一些视频后，觉得以色列对巴勒斯坦人施暴，包括妇女和小孩，于是对巴勒斯坦人心生同情，进而萌生到加沙维护和支持当地回教徒的念头。

他视以色列人，尤其是以色列国防军为加害者。他后来观看一些外籍传教士的视频，包括已故南非传教士迪达（Ahmed Deedat）和印度传教士扎基尔奈克（Zakir Naik）讨论武装圣战的视频，更加确信须到巴勒斯坦参战。

2012年，凯鲁在脸书上看到招募义工到加沙参与人道救援的海报后，首次考虑去加沙，但后来不了了之。2014年和2021年，以巴冲突升级时，他再度动念，这两次都因为旅游限制而没有成行。

虽然如此，他接受调查时承认，对加沙行仍存有希望，若局势进一步恶化，可能促使他行动起来。

内安局说，凯鲁极端和支持武装暴力的思想根深蒂固，所构成的威胁迫在眉睫，当局因此援引内安法向他发出拘禁令。

为期两年的拘禁令去年11月30日生效，当局之后将评估他会不会继续对社会造成威胁，才决定是否要延长或终止禁令。

教育部严正看待 保护学校和学生免受危害

教育部表示，严正看待这起案件，并会继续与内安局和社区合作，保护学校和学生免受危害。

对于凯鲁多年来未被揭穿，新加坡国立大学政治系副主任比尔维尔星副教授接受《联合早报》访问时形容：“自我激进化的人如同一条藏在水面下的鳄鱼，唯有在看见泡泡时，人们才会察觉它的存在。”

他说，除非他们走错一步，或是政府通过科技来监察，不然几乎无法发现他们的存在。