干旱天气影响产量 年柑成本上涨售价比去年贵约一成

商家受访时说，永春地区去年下半年降雨量减少，导致体积较大的芦柑产量下降。芦柑成本价增加5％至15％，再加上通货膨胀、实体店租金和人力成本上涨，他们的年柑售价稍微上调，但平均涨幅不超过2元。

受干旱天气影响，今年年柑产量减少，中国出产、体积较大的芦柑和椪柑成本上涨了约5％至20％，因此一些年柑的售价预计比去年高约一成。

蔬果进出口商四季贸易私人有限公司旗下网络销售平台Insofresh主要售卖来自中国永春的芦柑。经理李颖受访时说，永春地区去年下半年降雨量减少，导致体积较大的芦柑产量下降。芦柑成本价增加5％至15％，再加上通货膨胀、实体店租金和人力成本上涨，他们的年柑售价稍微上调，但平均涨幅不超过2元。

据李颖观察，今年农历新年来得早，不少顾客提早预订年柑。他们至今的年柑销量已比去年多一倍，整体销量预计会增加50％。为刺激销量，他们也推出精美年柑礼盒，里面还有樱桃和鳄梨等优质水果，售价介于13元8角至388元。

水果批发商丰盛生果私人有限公司负责人封祤讠贝 说，除了从中国和台湾引进年柑，他们也售卖日本和韩国的柑橘，包括济州岛大柑橘和红香橘子。这类韩国柑橘比一般年柑贵多一倍，约2公斤装每箱价格介于45元至52元。

封祤讠贝 认为，随着人们恢复大型聚会，对年柑的需求也会随着增加。“今年多数员工返回公司，更多老板也将派柑给员工，我们至今接到的企业订单已经比去年多三成，年柑的整体销量肯定会增加超过30％。”

不过，也有受访邻里水果店摊主指出，目前年柑买气慢热，看的人比买的人多。

顺利兴鲜果负责人洪荣源从供应商那里得知，今年中国体积较大的芦柑和椪柑产量减少，导致成本价比去年增加10％至20％，因此，这类年柑的售价调高一至两成。他预计今年的订货量会比去年少一些，卖完了才再补货。“我们接到的主要还是企业客户的订单，一般消费者通常要到新年一周前才大量购买，那也是年柑的销售旺季。”

为保持年柑新鲜度 人们过年前一周才买

水果店SYR Trading的年柑售价比去年高出约5％至10％。负责人周忠明说，每年都在农历新年的两周前才开始大量进货，但由于去年受疫情冲击，年柑销量受到影响，他们今年不敢订太多货，订货量减少约两至三成。“我觉得不少公众会到马来西亚买年货和年柑，很多人也可能回马国过年，导致人潮减少。”

家庭主妇陈美琴（65岁）担心，太早买年柑，到新年就不新鲜，因此往往在过年前一周才买。尽管年柑起价，拜年时还是少不了，所以不会减少购买。

职总平价发言人受询时说，运输费和人工成本上涨，导致年柑价格比去年增加约5％。昇菘超市发言人则说，由于运输、原物料和能源等成本的上涨，年柑价格也受到一些影响。