60张偷窃照张贴示众 美妆连锁店“小偷墙”引热议

货物频频遭人顺手牵羊，连锁商店集合涉事者照片，还附文阐述“罪状”，在各分店外打造“小偷墙”引发热议。

有公众近日经过义顺纳福城（Northpoint City）一家售卖美妆用品、沐浴露、洗发液等日用品的商店Venus Beauty时发现，店内的一面墙上贴满了照片。据估算，这面墙共贴了60张涉偷窃的照片。

这些照片相信是店内闭路电视拍下的画面，将部分画面截取出来后，加入了相框效果，下面注明“连续两天偷窃，第二天被逮个正着”、“把香水放入另一男子的袋中”、“试图偷染发剂，被捉后为其罪行付费”等字句。

公众拍下这面“小偷墙”并制成视频，说这绝对不是名人墙，如果自己上榜的话，一定十分尴尬。

《新明日报》记者星期四（1月12日）早上走访时发现，这面“小偷墙”在店铺内一个不太显眼的角落。墙壁上贴出了至少16张照片，一些注明是在武吉班让等其他分店拍下。

据悉，该美妆店Venus Beauty除了纳福城店内装置了“小偷墙”之外，其他分店也有类似做法。

《新明日报》记者星期三（11日）晚上走访位于金文泰3道第442座组屋的分店，职员吴女士透露，2022年开始这么做，除了起阻吓作用，也希望能提醒不同分店的职员注意有“前科”的可疑人物。

她说，店内偷窃时常发生，香水、肥皂等各种货物都有人偷，有时职员发现便马上阻止。

不过，该商家的这种做法却引来网民不同意见，有人觉得小偷活该，也有人认为大可宽容点提醒对方，或者报警处理。

《新明日报》已向涉事商家询问此事。根据这家日用品店的网站资料介绍，他们目前在全岛有28家分店。

完整报道，请翻阅2023年1月12日的《新明日报》。