女佣返乡前“致富” 偷5万6000元首饰现金

33岁印尼女佣向雇主表明不干后，趁雇主到马国度假，偷走行李箱内总值超过5万6000元的首饰和现金，以在回国前“致富”，之后转交给另一名女佣典当，并把部分款项汇给男友，被判坐牢八个月。

被告优弥（译音，印度尼西亚籍）案发时是名女佣，她星期三（1月11日）承认一项偷窃控状。

案情显示，64岁的雇主与妻子在2020年年底搬到女儿位于盛港安谷路（Anchorvale Road）一带的住家同住，妻子当时中风行动不便，雇主因此在同年2月聘被告照顾妻子。

去年6月，被告告诉雇主自己不想继续工作，她同时也得知雇主行李箱里存放了现金和首饰。

雇主在去年10月，发现行李箱里的首饰和现金不翼而飞，立即告知女儿。雇主的女儿和女婿在隔月3日检查被告行李后，找到部分失窃的首饰和3800万印尼盾（约3442新元）的现金。

被告在遭质问后坦承自己是小偷。

调查揭露，雇主在去年9月24日至10月1日到马来西亚度假，留下被告在家照顾妻子。

被告为了在离开本地前“致富”，在雇主启程当天中午打开行李箱，将里头总值5万6793元的现金和首饰偷走。

被告在去年10月15日，传简讯给邻居女佣，约后者到垃圾槽见面。她称要回国，托对方帮忙将部分首饰典当。

被告之后将所得的其中1万1000元汇款给男友，也将部分钱财拿去买衣服、包包和食物。

她在罪行被揭发后，将未典当的首饰、现金和用犯罪所得买的物品，全部归还。她也取消给男友的汇款，但扣除服务费后，只拿回约9200元。

完整报道，请翻阅2023年1月12日的《新明日报》。