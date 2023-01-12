年轻女企业家让污染塑料变环保建材

“即使回收塑料也不过是拿去焚烧，既不环保又麻烦，还不如直接随手丢掉。”这句话，胡楚贤（29岁）不知听过多少遍，渐渐地，她萌生了用塑料铺马路的想法。

胡楚贤的家族从事道路建设，这名外表娇滴滴的女生，从小就在工厂里摸打滚爬，闻着原油的味道、听着机器运作的声音长大。

自然而然地，她对铺马路的原材料——沥青，了如指掌。她知道，用有限资源原油制成沥青，并不是一种可持续的方式。

几年前，胡楚贤开始思考如何在传承三代家族企业的同时，用更环保的方式铺路。于是，她拿各种不同的材料做实验。

她最后发现，日常生活中最常见，也是回收率非常低的塑料制品，可以在加工后变成和普通沥青性能几乎相同的铺路材料。

2019年，年仅26岁的胡楚贤创建Magorium，专注于将受到污染、无法直接回收的塑料制品，例如贴有标签的塑料袋、装过食物的包装盒等，加工成新沥青（NEWBitumen）。

至今，Magorium已在全岛四个地点用塑料制成的新沥青铺马路。其中，位于星展纽顿绿洲（DBS Newton Green）的马路是由大约3.64吨回收塑料所做的新沥青铺制而成。

接下来，胡楚贤希望将塑料回收计划扩大到学校和社区俱乐部，让被污染的塑料也可以回收，赋予它重生的机会。