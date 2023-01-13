预计明年陆续完工 芽笼盛港等七市镇将建新脚踏车道

即将兴建新脚踏车道的七个市镇是芽笼、后港、加基武吉、马林百列、波东巴西、盛港，以及实龙岗。除了脚踏车道，陆交局将建更多脚踏车停放位、脚踏车交通灯、地图看板等相关设施，包括最迟2025年在地铁站外增设的3000个停放位。

陆路交通管理局将展开下个阶段的脚踏车道建造工程，在东北和东部七个市镇兴建新车道。预计工程明年陆续完工后，居民骑车往来主要设施和其他市镇会更方便。

这七个市镇是芽笼、后港、加基武吉、马林百列、波东巴西、盛港，以及实龙岗。陆交局已为这个总长约55公里的脚踏车道建造工程招标。

交通部长易华仁在脸书贴文说，我国不断扩大的脚踏车道网络，这是既重要又受欢迎的发展。建成后，这些市镇的居民就可以更容易在邻里社区内骑车来往交通枢纽、邻里中心，以及学校等设施。

陆交局星期四（1月12日）发文告说，为了配合脚踏车道网络的扩大工程，预计现有人行道将加宽，以腾出更多空间给行人和骑士。由于成熟市镇空间有限，一些地方的车道可能改换用途，沟渠、巴士站和阶梯等设施也可能须调整。

陆交局会与其他机构密切合作，评估这些选项的技术可行性，并在做出调整前与利益相关者沟通。

当局自2020年起，通过全国脚踏车道网络计划改善活跃通勤的基础设施。过去两年里，虽然冠病疫情带来诸多挑战，扩大脚踏车道网络的工作仍取得良好进展。当局已经在宏茂桥、碧山、中央商业区、达曼裕廊、淡滨尼，以及大巴窑建造超过30公里的脚踏车道，全国网络已超过530公里。

目前10市镇有脚踏车道

到了2030年，全国脚踏车道将延长至1300公里，届时每10个组屋住户中有八个，只需几分钟就可到达并使用脚踏车道。

目前，如果不包括中央商业区，全国有10个市镇有脚踏车道，包括勿洛、樟宜—四美、裕廊湖区、白沙、榜鹅和三巴旺等；正在施工建造这些设施的则有碧山、武吉班让、蔡厝港、大巴窑，以及兀兰。

各市镇之间的衔接性这几年也越来越好。例如，一些公园连道连接起来后，脚踏车骑士可以分别通过芽笼和加冷公园连道，从芽笼和宏茂桥直达市区。裕廊湖区新建的脚踏车道，也将该区与蔡厝港和武吉巴督等周围市镇连接起来。

陆交局将建更多脚踏车停放位、脚踏车交通灯、地图看板和脚踏车坡道等相关设施，包括最迟2025年在地铁站外增设的3000个停放位。当局也拟议在盛港建造一条横跨淡滨尼快速公路（TPE）的脚踏车桥。全国目前约有25万4000个脚踏车停放位。

对于当局决定在盛港等市镇建造更多脚踏车道，负责盛港集选区的工人党国会议员何廷儒、蔡庆威和林志蔚表示欢迎。

这三名议员发文告说，他们去年针对如何改善市镇内的骑行体验广邀居民提出建议，并期待与当局分享结果，密切合作。

他们说，盛港大部分地区距离地铁站和两个河滨公园连道不到两公里，不少居民为了省钱和便利选择骑脚踏车。“有些人曾反映市镇内的脚踏车道密度较低，因此新的脚踏车道肯定会受居民欢迎。”

几乎每周都会与友人组队骑脚踏车的洪晚成（41岁，自雇者）乐见即将有更多利于骑行的设施，他以后可以从马林百列的住家骑车直达更多地方。不过，他也希望当局能建更多类似丹那美拉海岸路的脚踏车专用道。“如果能有这些专属空间，骑士可以更专心和安全地骑车，不用担心会撞到行人或被汽车撞上。”