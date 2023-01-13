国际调查：新加坡人对冠病疫苗接受度 排名第三仅次于印度中国

一项国际研究调查显示，新加坡人对冠病疫苗的接受度高达92.5%，高于全球的平均数，在23个国家中排第三，仅次于印度和中国。印度的接受度是98.3%，中国为96.6%。

根据调查结果，全球对冠病疫苗的接受度，从2021年的75.2％，上升到2022年的79.1％。

不过，在八个国家，迟疑接种疫苗的民众增加了，增幅从英国的1%到南非的21.1%不等。

至于接种疫苗追加剂方面，平均每八个已接种者有一人（12.1%）有所保留，比率从中国的1.1%到俄罗斯的28.9%不等。

支持未满18岁者接种比率略增至69.5％

支持18岁以下少年儿童接种疫苗的比率略增，从2021年的67.6％，提高到2022年的69.5％。父母若对接种疫苗态度保留，他们对让子女接种的支持也会降低。

国际学术期刊《自然医学》（Nature Medicine）星期一（1月9日）刊登《2022年23国对冠病疫苗接受度》的研究报告。这是由巴塞罗那全球健康研究所的杰弗瑞·拉扎罗斯（Jeffrey Lazarus）教授领队展开的第三次疫苗接受度调研结果。

这次的调查去年6月29日到7月10日于23个国家展开，总人口占世界人口60%以上。共有2万3000人接受调查，各有1000人来自新加坡、中国、印度、美国、加拿大、英国、巴西、俄罗斯和南非等。上一次调查是在2021年的6月展开。

对疫苗接受度 教育程度和对政府信任有关

研究团队对冠病疫苗接受度的定义是：已经接种至少一剂疫苗或者愿意接种。调查指出，民众对疫苗的接受度，跟他们的教育程度、对政府和疫苗效力的信任密切相关。

接受调查的人当中，有36.6%过去一年内曾经感染冠病，从尼日利亚的0.8%到新加坡的60.9%不等。有24%的人患冠病时服药来对抗病毒。

报告指出，由于不断有新疫苗配方推出、频繁注射追加剂，而对感染冠病风险的认知又降低，现在要说服民众接受新疫苗以继续保有免疫力，将越来越不容易。

近四成受访者不再那么关注疫情信息

每五个受访者中，约有两人（38.6％）不再那么关注冠病疫情的信息，以及不再那么支持强制接种疫苗的做法。不过，仍然有66.6％的人认为应该接种疫苗来防疫。

报告指出，截至去年6月30日，全球约三分之二（66.4％）的人口至少接种了一剂冠病疫苗，但低收入国家只有17.4％的人接种了第一剂，这凸显在获得疫苗及接种上的不平等。