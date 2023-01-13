旅游业者：大多已打疫苗 农历新年出国人数回到疫前八成水平

欧美假期董事黄耀雄说：“很多人都已感染冠病，也接种了疫苗，因此对冠病不再恐惧，带动了出国兴致。好些顾客也担心中国大开放后，一些热门景点会变得拥挤，因此趁人潮没那么多前先去玩。”

农历新年碰上长周末，加上本地居民大部分已接种冠病疫苗和追加剂，受访旅游业者透露，来临新年出国的公众已恢复疫情前至少八成的水平，有些业绩甚至已超越疫前水平。

欧美假期（EU Holidays）董事黄耀雄说，今年有42个旅行团会在农历新年期间出发，远超过去年同期的九个团，也超越2019年疫前的39个团。42个旅行团中，约一半会在大年除夕前就出发，另一半会在初一或之后出发。

“很多人都已感染冠病，也接种了疫苗，因此对冠病不再恐惧，带动了出国兴致。好些顾客也担心中国大开放后，一些热门景点会变得拥挤，因此趁人潮没那么多前先去玩。”

超级旅游总裁黄钰祥也说，来临农历新年，公司共有41个旅行团会出发，一半前往欧洲，另一半飞往亚洲的韩国、日本、越南和台湾等。每团人数介于19人至35人，大部分旅行团会在小年夜（1月20日）至大年初二（23日）期间出发。

“虽然新年的旅行团费用比平时高了15％至20％，但顾客没有太在意。好些顾客甚至去年12月才刚出游回国，新年时期又再出发。”

曾兄弟旅行社高级市场通讯经理黄正平指出，去年农历新年期间，奥密克戎毒株大肆传播，各国边境措施仍然严格，本地公众的目的地选项局限于有疫苗接种者通道的国家，影响了旅游兴致。

未全面恢复原因包括 机票价格和旅费仍偏高

但今年的情况差别显著，曾兄弟旅行社来临农历新年共有超过30个旅行团会出发，团数是去年同期的七倍。黄正平说，新年期间出国的客人已恢复到疫前约85％的水平。

至于为何未全面恢复，黄正平认为，其中原因是中国还没完全开放接待休闲旅游。加上航班趟次还没恢复到疫前水平，导致机票价格偏高，旅游费用也水涨船高，促使一些旅客避免在这种超级高峰时期旅游。

除了参加旅行团，不少公众也计划在新年期间到海外自由行。

Trip.com区域总经理茹奕透露，来临新年的旅游预订量达疫前约80％。“由于今年的农历新年和去年底的学校假期太靠近，好些在去年12月出国的旅客会等到3月或6月学校假期时再出国。这或许是新年出境旅游未全面恢复的原因之一。”

自由行业者：曼谷峇厘岛普吉岛最受欢迎

她也提到，与2019年农历新年期间相比，旅客今年通过平台订购新年出游配套的花费增加了25％。另外，新年期间在本地度宅假的预订也显著增加。

亚洲公共关系主管兼Expedia品牌全球通讯策略总监拉贾拉姆（Lavinia Rajaram）说，1月21日至29日期间，新加坡旅客的五大目的地是曼谷、峇厘岛、普吉岛、台北和吉隆坡。

她说，多个亚洲目的地自去年第四季重开边境后，就掀起本地旅客的旅游兴致。平台调查发现，约64％的受访新加坡人计划在去年12月至今年2月的冬季旅游中，花费2000元或以上。

经营投资生意的甘华（59岁）将在初二凌晨和丈夫、姐姐和姐夫到意大利玩13天。她说：“虽然新年出国，但新年要有的礼节我照旧遵守。我和孩子会提前吃团圆饭，给帮佣的新衣也准备好了，家里布置得七七八八，初一当天侄儿侄女会来拜年，我也会准备素食……而且我回国隔天就是元宵节，已经订了餐点，到时兄弟姐妹都会来聚餐。过节嘛，开心最重要。”

林木磐（66岁，退休者）会在2月2日和妻子到冰岛旅游。他说，夫妻俩原定去年11月出发，但因为当时人数不足无法成团，因此延后到今年2月。“我和哥哥姐姐时常保持联络，每个月会一起吃饭，新年和平常日子没什么差别，要祝贺彼此新年快乐，视讯通话就行了。”