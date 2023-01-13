三兔引领“拥抱明天” 妆艺全面恢复现场演出

新加坡妆艺大游行隔了两年后全面恢复现场演出，下月再次于滨海湾的F1维修大楼登场。

这一回，除了大游行当天有现场表演之外，过后的几天还首次有互动体验，包括报名参观妆艺幕后舞台、聆听幕后工作人员分享幕后经验，还可参与舞蹈和极限运动工作坊。

主题为“拥抱明天”的妆艺大游行将在2月3日至4日举行，现场可容纳约2万8000名观众。互动体验跟着在2月5日到9日举行。

今年的剧场表演将以集装箱装置艺术为背景。除了开场，表演将分六幕呈现，由三只兔子引领探索妆艺，要让“兔子月球”社区充满最大的幸福感。每一幕将融合不同元素，包括歌唱、极限运动、具有各民族色彩的舞蹈等。

主题展现新加坡人 迈向光明珍惜当下

妆艺2023执行委员会主席、人民协会伙伴拓展组集群理事长纪祥伟说：“拥抱明天的主题展现了新加坡人迈向更光明未来的同时，也珍惜当下所拥有。我们会面临各种挑战，但也能克服种种困难，让明天更美好。”

演出的第二幕将呈现街舞与长板、跑酷、BMX自行车特技和滑板等极限运动。这一幕的编舞王宇靖受访时说，本地社会传统上会认为极限运动有危险，而且可能有不良影响，他希望通过表演鼓励更多人接受极限运动。

700舞者表演者压轴 台上台下一同欢庆

最后一幕由100名舞者上场，再把前几幕的其中600名表演者带回舞台，台上台下一同欢庆。

这个单元表演团队的队长梁人介是一所舞蹈学院的共同创办人，舞者都是他的学员。他说：“去年由于疫情的限制，我只能带三位舞者来到妆艺现场表演，今年终于可以让100人登台。”

除了大型表演，场外还有八所学校与社区艺术家合作的兔型艺术装置，并围绕着“未来新加坡”的主题。

与光道小学合作的独立艺术家郑瑞祥介绍，他们的装置以宇宙飞船为主体。在合作过程中，他也就美术的原则与元素对参与的大约60个学生进行指导。