时隔三年捞鱼生免戴口罩 业者：新春期间订位已爆满

历经近三年疫情后，今年新春不设限，餐馆捞鱼生无需戴口罩、可喊出吉祥祝语，有受访餐饮业者说，热闹情景终回归，新春期间一些大日子包括除夕团圆饭订位爆满，有餐馆得安排三轮。

再过九天农历新年即将到来。前年新春期间疫情笼罩，政府规定食客在饮食场所捞鱼生时需戴口罩，只能无声进行，不能喊祝语。去年政府虽未对捞鱼生特别规定，但堂食人数仅限五人，不少餐饮业者也都依照前年的做法进行。

随着防疫措施大幅度放宽，餐饮业已大致恢复疫前常态，受访业者均开心热闹“捞起”再度重现。

同乐：团圆饭得分三轮进行

同乐集团董事主席兼总裁周家萌说，食客今年可如往常一样开心喊祝词齐捞鱼生，年除夕和其他一些大日子的订位已满，单就除夕团圆饭就得分三轮进行。

万兴酒楼董事经理洪可胜则观察到，今年新春期间一直到十五元宵的订位率比往年都高，或许是大部分人有感终于盼来新春庆祝可回到疫情前，更踊跃订位。

“这段期间晚餐时段都得分两轮，三家餐馆20日小年夜位子都订满了，除夕夜订位量也有约90%，相信这个周末会订满。”

今年新春来得早，不少餐饮业更早推出年菜，宏仁堂御膳厅老板王津辉说，年夜饭两个月前就订满了。“我们每晚分两轮供餐，每轮有35桌，一桌共10人。”

王津辉说，今年的新春预订是这几年人最多的一次，餐馆位于濠景大酒店，为容纳更多食客今年还借了酒店的宴会厅。

“去年因为捞鱼生不能喊很多人觉得扫兴不来，今年终于回归，就连我经营的日本餐除夕夜也都订满了，我们业者也能弥补早前在疫情间的亏损。”

完整报道，请翻阅2023年1月13日的《新明日报》。