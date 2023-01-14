地铁裕廊区域线动工 耗资38亿元

裕廊区域线全长24公里，共有24个地铁站，分三个阶段通车。陆交局将在今年招标委任裕廊线经营者，但暂不清楚是否只开放让本地两家地铁经营者SMRT企业和新捷运竞标。

有助于推动裕廊湖区发展的裕廊区域线正式动工兴建，地铁站和高架轨道等建筑工程预计耗资至少38亿元兴建。

陆路交通管理局发言人星期五（1月13日）回答《联合早报》询问时说，裕廊区域线（Jurong Regional Line，简称裕廊线）共有13个土木工程合约，总值约38亿元。首个合约早在2019年颁发，最后一个则在2022年5月18日顺利发出去。

陆交局将在今年招标委任裕廊线经营者，但暂不清楚是否只开放让本地两家地铁经营者SMRT企业和新捷运竞标。

裕廊线全长24公里，共有24个地铁站，分三个阶段通车。衔接蔡厝港、文礼和罗弄大华士的10个站预计2027年竣工。衔接登加一带到班丹蓄水池的七个站，以及从南洋理工大学校园通往裕廊渡头的七个站，则分别在2028年和2029年建好。

这是我国建造的第七条地铁线，全线将建在高架轨道上。启用初期，乘客量预计每天超过20万人次。待裕廊创新区、登加和裕廊湖区全面发展后，乘客量估计将增至50万人次以上。

交通部长易华仁星期五为裕廊线和高架轨道的建造工程主持动土仪式。他致辞时说，经过超过三年的准备，包括挖地基、打桩和公用设施改道等，终于见证裕廊线的部分高架轨道已架起。“在提升我国陆路交通网络衔接度和环境可持续方面，我们又迈前了一步。”

所有地铁站安装太阳能板 设计有利于自然通风

他指出，在设计裕廊线时，环境可持续是重要考量。所有裕廊线的地铁站都会安装太阳能板，为地铁站运作生产可再生能源。地铁站的设计也有利于自然通风，减少开风扇和空调所消耗的能源。列车则会安装感应器，在白天自动调暗车厢内的灯光。

裕廊线也会和现有地铁线一样，采用再生制动系统，通过列车刹车时产生的能源为附近列车或地铁站供电。

易华仁说，要在发展较密集的地方兴建裕廊线并不容易。其中，在文礼、蔡厝港和裕廊东转换站，部分现有的地铁站结构须拆除和加固。

他也提到，部分高架轨道与组屋之间只有10至15米的距离。为确保能安全施工，除了使用虚拟设计和建筑等科技，当局也利用无人机和自动化设备，即时监测一些主要建筑工程的进度。

易华仁说，裕廊线高架轨道的一些转弯处较狭窄，为确保列车能在狭窄蜿蜒的轨道上行驶，这条地铁线会使用比较小的车厢。虽然车厢较小，但裕廊线依旧有能力应付长期的乘客量需求。

裕廊线启用初期将使用三节车厢列车，每个车厢约长18.6米、宽2.75米，可接载150至200人；也使用三车厢列车的环线，每个车厢长23.6米、宽3.2米，客容量超过200人。陆交局已做好准备，乘客量日后增加时，可改为四车厢列车运作。首列列车预计2024年中送抵新加坡。

另外，陆交局也采取了系列措施降低裕廊线对居民的影响，包括在靠近住宅区的高架轨道安装永久隔音屏。

西海岸集选区议员洪维能说，虽然设置了隔音屏，但有些地方还是不太完善，因此基层会不断和工程师商量改善。“现在是工地（发出的噪音），过后是地铁声音，所以我们会不断和陆交局工程师商榷，把噪音减到最低。”

陈亚玉（76岁，退休人士）家住裕廊西5道，在外头要回家，抵达裕廊地铁站后，须从文礼巴士转换站转乘巴士。他说：“巴士车程大概15分钟。裕廊区域线落成后，相信会缩短这段路程，回家就更方便了。”