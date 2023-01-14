李智陞：攸关我国生存 减缓气候变化投资不是挥霍浪费

我国在减缓和适应气候变化，以及确保可持续发展和代际公平方面所花的每1元，本可用来满足目前需求或支持有需要者。但这些长期项目对我国作为城市国家的生存至关重要，投资于此并非挥霍浪费。

主管社会服务整合事务的国家发展部长李智陞星期五（1月13日）为圣加仑研讨会新加坡论坛发表主旨演讲时说，如果这一代人不能未雨绸缪或着手缓解如今可预见的生存威胁，到了我们的孙辈或曾孙辈，新加坡将不复存在。

本届论坛主题是“新的代际契约”（A New Generational Compact），李智陞谈到代际之间围绕土地与国家储备金的使用、应拨多少资源照顾年长一代，以及气候变化等课题的拉锯与紧张关系。

李智陞说，我国社会契约几十年来不断演变。例如，独立最初几年，非常强调个人责任与自力更生，但随着我国经济增长，社会契约如今更强调集体责任和参与，为低收入者和弱势群体提供更多支援。

世界各国如今面对的挑战比以往任何时候都更深刻和复杂。李智陞说，全球处在地缘政治竞争加剧、经济分化的时期，经济衰退和放缓的风险，将影响就业和生计。

“在国内，新加坡人的志向比过去更加多样，家庭规模在缩小，我国经济走向成熟，我们的人口也在迅速老龄化。因此，副总理兼财政部长黄循财去年启动‘新加坡携手前进’运动是适时的。”

李智陞强调，新加坡的土地面积不到瑞士的2%，人口却是瑞士的约三分之二。我国因此必须在今日的众多需求和欲望，与留出足够空间和资源来应对明日的不确定因素之间，做出艰难抉择。

他说，我国先辈纪律严明、目光远大，做出艰难取舍和长期计划，如在上世纪70年代就着手规划滨海湾。先辈立下的另一关键原则是保护储备金以备不时之需，这让政府得以在冠病疫情期间推出五个预算案来渡过危机。

尽责管理是社会契约决定性特征

李智陞强调，尽责管理（stewardship）是人们所继承的社会契约的决定性特征，也是新加坡身份的核心。

正如先辈对滨海湾精心规划，政府如今也在规划和准备发展南部濒水区，在我国南部海岸线开辟一大片黄金地段，供后代居住、工作和休闲娱乐。南部濒水区将逐步发展，预计在2040年代之后全面实现。

尽责管理也是确保在满足这一代人所需时，不使后代背负债务。然而，李智陞重申，对于能产生收益并惠及后代的重大基础设施发展，如樟宜机场第五搭客大厦，通过发行基础设施债券的方式让后代分担成本是公平的。

他也谈及本地不断增长的住房需求，强调在这方面也须尽责管理土地和资源，通过提高土地使用密度和重新发展较老的市镇，最大限度地发挥有限土地的潜力。

人口老龄化和照顾年长者方面，李智陞谈到我国要增加社会支出，须从新的收入来源获取资金。

至于气候变化，他强调我们有责任处理好这个将长期影响子孙后代的课题。李智陞说，我国重点投资在海岸保护，如建造海堤和红树林等天然屏障。这些都是长期投资，在未来50至100年内可能耗费1000亿元或更多，再次凸显了未雨绸缪是重要的。