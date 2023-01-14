12月高峰达日均40万人次 新马两陆路关卡交通流量回到疫前水平

我国两个陆路关卡在上个月的通关高峰时段，交通流量已恢复到疫前水平，每日平均共有近40万人通关。兀兰和大士关卡目前分别有302和276个通关柜台，上月平均92%在运作。

内政部长兼律政部长尚穆根书面答复武吉巴督区国会议员穆仁理的询问时，透露这些数据。

尚穆根指出，移民与关卡局多年来采取了各种措施来解决关卡交通拥堵的情况；其中包括采取动态措施管控交通流量，以确保在安检程序、违禁与敏感物品的检查工作不受影响的情况下，将人员派往更须要管控人潮的地点。比如，在离境车辆大增的时段，调派更多人手到离境区进行清关。

不过他说，这种动态措施有一定的局限性。例如在年底这个时候，从兀兰关卡出境的车流量庞大，经常会出现车龙，从新山苏丹依斯干达大厦（CIQ）一直堵到兀兰关卡。

正推进旅客和汽车自动通关通道

当局也利用科技方案来提升通关效率。自2017年1月起，所有电单车已经可以使用自动通关车道。当局目前在推进让汽车也使用自动通关车道的安排。

移民与关卡局接下来将根据新通关概念，使自动通关逐步成为主流通关方式。当局也会推出旅客自动通关计划，允许来自马来西亚等符合条件国家的旅客在柜台办好一次通关手续后，从此可使用自动通关系统进出新加坡。

移民局与陆交局合作 让业者增加跨境巴士车次

此外，当局将同各方密切合作，确保关卡交通更顺畅，包括与陆交局合作，让跨境巴士供应商增加巴士车次，以应对更大的客流量。当局也会与交警合作，保障关卡交通有序，制止插队、驶入错误车道的行为，避免拥堵加剧。

长远来看，新马两国合作建造的新柔地铁和兀兰关卡扩建计划都有利于改善陆路关卡的通关情况。

尚穆根也呼吁旅客发挥责任心，留意当局定期发出关于通关高峰日期与时段的提醒，避开这些尖峰时段；若有必要出行，也应耐心排队，因为基础设施及人力有限，当局难以开设更多通关柜台。此外，当局须确保关卡工作人员休息充足、工作时间合理，让他们也有生活与工作平衡。