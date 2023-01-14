李智陞：为免代际抢夺资源 跨世代契约须有责任与互信

每一代人都要做到尽责管理，意识到自己对前一代和后一代都有责任，而不是仅仅考虑自己这一代人的需要；不同世代之间的互信也至关重要，因为缺乏代际互信就会出现资源抢夺，尚未出世的后代就什么也得不到。

国家发展部长李智陞星期五（1月13日）在新加坡国立大学大学城参加圣加仑新加坡论坛时，对跨世代契约应具备的原则发表看法。他强调，跨世代契约必须结合尽责管理（stewardship）与互信。

参加同一场讨论的汇丰新加坡首席执行官黄继瑜认为，跨世代契约的重点在于必须围绕着共同使命思考。“如果没有共同使命，有些人想向左走，另一些人想向右走，要缔结大家都能接受的契约是不可能的。”

他指出，共同使命攸关生存，每个人都要为之奋斗。社会的每一个组成部分，无论是年轻人还是老年人，无论是中小企业还是金融服务，都要发挥作用；通过共同使命将目光投放得更长远，才能实现尽责管理。

瑞士诺华（Novartis）亚太、中东及非洲区总裁泽姆佐姆（Iris Zemzoum）医生从医疗保健行业的角度出发，指出灵活变通是实现愿景与使命的途径。

她说：“如果人们不能灵活变通以适应不断变化的环境，就算有最好的使命和愿景，也无法成功。”

新加坡国际商会总裁米洧德（Victor Mills）则强调，人们必须勇于尝试，并推展协作创新。“这是我们在应对气候变化或者其他生存威胁的时候，迫切需要的。”

在谈到供应链及坚韧性的问题时，李智陞指出，当冠病疫情对供应链造成巨大的挑战时，就有行业领袖通过他们的人脉，找到不同的门路解决问题。

不过他指出，入口来源多元化固然是应对这个情况的办法之一，但人们的适应能力也很重要，比如某种食材或某些部件无法进口而影响生活时，就必须能够做出相应的调整。

李智陞强调，无论政府或企业都不可能孤军作战，政府、私企和民间就曾经携手合作解决了各个方面的挑战。比如冠病疫情初发时，一些人到前线去处理问题，一些人努力保护人们的饭碗，民间团体也向客工宿舍伸出了援手。

除了跨世代契约，这个论坛讨论的课题还包括加强社会韧性、平衡短期需求与长期挑战，以及跨代交流等。