公众诉捐赠物宛如垃圾堆 救世军：加派人力处理

救世军位于全岛的收集站捐赠物在佳节期间激增，有公众指东陵路收集站有部分捐赠物如同“垃圾堆"七零八落，救世军红盾工业透露这段高峰期已加入更多人力清理，并在一天内迅速解决东陵路总部的情况。

《新明日报》上星期五（1月6日）接获读者通报，反映救世军东陵家庭中心的收集站有部分捐赠物十分凌乱，宛若“垃圾堆”。《新明日报》记者当天走访收集站，观察到在公众放置捐赠物的收集箱不远处，有不少从箱中散落遍地的物品并被随意堆积，显得十分醒目。

前来捐赠的巫先生（64岁，退休者）告诉《新明日报》，他去年9月来时，收集站还很干净整洁。“现在应该是新年假期刚过，加上农历新年将至，有人盲目捐赠，也不整齐地打包和摆放。”不过他感到疑惑：“为什么明明旁边就是捐赠箱，但还是一地“垃圾”。

每隔两三个月就来捐赠的刘先生和太太（40岁，自雇者）说，之前只是看到捐赠箱附近有堆积的捐赠物，但从未见过类似垃圾的零散杂物。

刘太太说：“看到这一幕很震惊，我没想到这里会变成这样，而且就在入口处也有损形象。这看起来不像捐赠者捐的物品，也不可能有人跑来这里丢垃圾。大家来捐东西是做善事，看到这一幕还是有些寒心。”

救世军红盾工业（Red Shield Industries）常务董事曾顺贞回复《新明日报》询问时说，12月到农历新年期间是捐赠高峰期，救世军已经尽力清理捐赠物。“公众反映的‘垃圾堆’需要一天就能清理完毕。”

也有公众在上星期五（6日）发现裕廊东IMM商场外的救世军捐赠物收集站有捐赠物堆积如山，并担心下雨物品会被淋湿。曾顺贞解释说，捐赠物暂时堆积是因为新年长周末，员工放假人手不足，开工后两天就清理完毕。

“捐赠高峰期预计持续到除夕。我们从去年11月中旬起就大幅增加人力，包括派遣更多合同工和志愿者助力。”

完整报道，请翻阅2023年1月14日的《新明日报》。