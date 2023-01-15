新年后动工 数年逐步落实 宏茂桥市镇将大翻新 增设休闲设施添绿意

宏茂桥将展开一系列翻新工程，市镇中心会改头换面，区内也会新建公园和各类体育设施。居民还可期待更完善的交通网络及新的组屋项目，翻新工程将让这个历史悠久的市镇焕然一新。

翻新工程将在未来几年逐步落实。李显龙总理星期六（1月14日）出席宏茂桥集选区、哥本峇鲁与杨厝港区的新春活动时，介绍了翻新计划的一些亮点。

李总理是宏茂桥集选区议员之一。他说，市镇中心将在农历新年后开始翻新，预计耗时12个月至15个月。到时，从宏茂桥城（AMK Hub）外一直延伸到中央舞台的地段，不仅会种植更多花草树木，也会增建歇脚处、有盖设施和无障碍设施。翻新后的市镇中心还会有更多平坦走道或缓坡道，方便年长者和轮椅使用者安全通行。

居民可通过中央舞台的展览了解翻新工程详情，展览将于1月28日结束。

宏茂桥是新加坡的老镇之一，首批组屋于1974年竣工；市镇中心则兴建于1979年，这些年来进行了多次翻新，以满足居民的最新需求。

宏茂桥是第四批纳入建屋发展局“再创我们的家园”计划的市镇之一。自2020年3月宣布以来，建屋局已经征询了居民的反馈和建议。

一些拟议中的翻新方案包括，建设贯穿市镇中心的休闲步行环道，再经由兴建中的南北交通廊道及现有的一座公园，把宏茂桥镇西公园、宏茂桥镇东公园和碧山—宏茂桥公园衔接起来。

此外，宏茂桥1道的游泳池将翻新，为居民提供新一代体育和休闲设施，包括设有顶棚的泳池、1000平方公尺的健身房，以及五人足球场和多功能球场等。

孩童也可在水上乐园尽情嬉戏，里头备有戏水池、喷水装置和互动游乐设备等，适合一家大小共度亲子时光。

为了让居民享有更多绿色休闲去处，伦多山（Lentor Hills）住宅区将开辟占地约八公顷的公园，衔接中央集水区自然保护区和卡迪自然绿道。公园里设有康疗花园和游乐区，预计从2024年底逐步落成。

伦多水道（Lentor Canal）也会兴建一公里长的公园连道，预计最迟在2024年底竣工。居民到时可沿着公园连道前往碧山—宏茂桥公园和其他绿地。

交通方面，预计2027年竣工的南北交通廊道让宏茂桥居民能够直达市中心，地铁跨岛线上的宏茂桥转换站和德义站也在兴建中。

将推出更多预购组屋

此外，政府准备在宏茂桥推出更多预购组屋。李总理说，要在宏茂桥这样的成熟市镇兴建大量住宅并非易事，但政府会尽力寻找合适的选址。

他也说，翻新工程难免会为居民带来一些暂时的不便。“希望大家多多包容，竣工后，这个市镇中心将会焕然一新。”

李总理接着强调，一个温馨的家园除了须有完善的基础设施，也需要能互相关怀的居民。

“远亲不如近邻。这些年来，很多居民都变成了好朋友、老朋友，孩子、孙子成家之后，不少都继续住在宏茂桥。希望大家能互相扶持，与我的团队齐心协力，一起打造我们美好的市镇、美好的新加坡。”

从小在宏茂桥长大的龙金宝（48岁）说，市镇中心从未有过大规模翻新，因此十分期待这次的工程。

从事维修业的他目前与妻子和两名孩子仍住在宏茂桥。“很多新的组屋区都有比较摩登的设计，这里却像停留在40多年前。希望翻新后的市镇中心可以更新潮，吸引更多年轻家庭搬过来，这里才不会变成一个老区。”