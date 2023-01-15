逾650名儿童 每年各获500元 西北社理会推“小足印”帮助弱势家庭儿童

通过“小足印儿童照耀前途计划”，西北社理会将最迟在今年3月底，把500元补助金存入受益儿童父母或看护者的银行户头。受益儿童年龄在六岁或以下，家庭月入不超过2500元，或人均收入不超过650元。

西北社区发展理事会推出新的援助项目，为区内超过650名弱势家庭的儿童，提供一年500元的现金补助。这项计划预计会持续至少五年，总金额200万元。

通过“小足印儿童照耀前途计划”（Little Steps @ North West，简称小足印计划），西北社理会将最迟在今年3月底，把500元补助金存入受益儿童父母或看护者的银行户头。

每一名居住在西北社区，并获得幼儿培育辅助计划（KidSTART）帮助的儿童，都能自动获得这笔现金补助，无须另外提出申请。受益儿童年龄在六岁或以下，家庭月入不超过2500元，或人均收入不超过650元。

小足印计划的推介仪式星期六（1月14日）在夜间动物园举行。

副总理兼财政部长黄循财致辞时说，政府的首要任务，是让所有的孩子能有一个好的人生起跑点。几年前开始推出的幼儿培育辅助计划至今帮助了超过4000名儿童，援助范围也逐步扩大至全岛。

与幼儿培育辅助计划一样，小足印计划结合了政府和社区的力量，帮助来自低收入家庭的儿童。推出小足印计划的资金，来自西北社理会在2021年通过“西北一起行”义走活动筹得的200万元款项。

也是马西岭—油池集选区议员的黄循财说，政府会竭尽所能帮助新加坡人缓解物价上涨带来的冲击，但是社区也能出一分力。

“在政府加强社会援助的同时，也应该继续鼓励，而非浇灭由社区发起的活动。我们须加强基层的社会网络，让它们自给自足的运作，这样才能成为一个真正包容的社会。”

西北社区涵盖马西岭—油池集选区、义顺集选区、三巴旺集选区、荷兰—武吉知马集选区和武吉班让区。

西北区市长任梓铭受访时说：“家庭可以用这500元来买奶粉、纸尿片，或是解决燃眉之急，如购买食物或支付水电费等。虽然最终可能不是直接花在孩子身上，但是家庭受益，孩子也能从中得益。”

对于计划是否可能在首五年后继续下去，他说，他们是根据目前有的资金来推算计划能维持多久，若反应良好，之后会设法募款让它持续下去。

许瑞珊（37岁，客服人员）和丈夫谢佳名（37岁，德士司机）育有四个2岁至12岁的孩子，年纪较小的三个加入了幼儿培育辅助计划，因此他们共可以获得小足印计划1500元的补助。他们的家庭月入约3200元。

许瑞珊告诉《联合早报》，大儿子明年上中学，6岁的女儿则升小学。她听同事说，中学生开学需要三四百元，之后还可能要买电子产品，所以她希望今年不会有什么大笔的额外开销，这样就能把补助金存下准备让两个孩子升学用。

“各项援助计划能减轻我们的家庭开销，让我觉得政府没有遗忘我们，我不是一个人承担问题。”