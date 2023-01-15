除夕前最后一个周末 国人巴刹抢购鱼虾 摊贩称买气逊疫前

记者星期六清晨6时走访牛车水大厦巴刹时，不少摊位已经出现人龙。早上7时30分过后，整个巴刹更是挤得水泄不通。

农历除夕前的最后一个周末，国人纷纷抢购应节鱼虾，湿巴刹和超市都排起了长龙。

尽管如此，摊贩仍觉得，这几天的人潮和买气还是不比疫情前。

记者星期六（1月14日）清晨6时走访牛车水大厦巴刹时，不少摊位已经出现人龙。早上7时30分过后，整个巴刹更是挤得水泄不通，一名主妇左右手各推一辆手推车，买得不亦乐乎。

摊位前人龙最长的海鲜摊贩刘赛平（66岁）说：“今年生意要比疫情期间好20%以上，每天300多公斤的海虾，两三个小时就卖完。”

刘赛平也说，在农历新年前一周，海鲜蔬菜一般都会涨价，但由于最近货源比较稳定，她因此决定不起价，卖得最好的红斑和斗鲳依旧保持在每公斤25元、白肚鱼每公斤16元、活海虾每公斤20元，薄利多销的行销手法，为她争取到不少顾客。

海味摊的沈阿玉（54岁）受访时说，人潮恢复了不少，但买气却不如以前。

她说，燃油价格不断上涨，渔船都减少出海，澳大利亚海参、阿根廷鱿鱼等来自深海的渔获变得非常少，今年海味的平均进口价也涨了至少30%，一些牌子的带子更因疫情的关系贵了整整50%。

裕廊西52街第505座湿巴刹的蔡姓鱼贩（38岁）则告诉记者，农历新年如果落在1月，就会遇上印度尼西亚和马来西亚的雨季，鱼供会减少，湿巴刹的整体鱼类价格也会上升，体型较大的红斑和斗鲳涨幅达30%，一尾红斑可以卖到每公斤45元，大斗鲳的价格更从每公斤68元起跳。

平价超市推出特惠海鲜 吸引大批公众排队购买

另一方面，职总平价超市也在农历新年期间推出特惠鱼类和海鲜。记者走访宏茂桥职总平价超市时发现，每公斤35元9角的冰鲜大红斑和每公斤17元9角的三文鱼，就吸引了大批公众排队购买。

买了三文鱼的叶姓消费者（66岁）说：“这种体型较大的鱼在超市买，会比巴刹划算，更何况政府发放了邻里购物券，在这里消费满55元就有6元的超市礼券回扣。一桌像样的年夜饭，单是食材就要至少250元，过年还要办好几桌，开销会很大，能省则省。”

不过，也有消费者认为巴刹的鱼虾新鲜度略胜一筹，因此坚持上巴刹。朱筱梅（服务员，45岁）就说：“活海虾会比超市的冷冻虾新鲜，白鲳也比其他地方来得便宜，所以我还是选择光顾牛车水湿巴刹。”

蔬菜价格波动不大

另外，与鱼虾相比，蔬菜价格的涨幅波动不大。茼蒿、莲藕、萝卜等年菜都没涨价，泰国生菜则因为雨季每公斤涨1元，芹菜也连续两个月涨了50%。大白菜、番薯叶等则因为收成好，一大捆只须1元。

牛车水巴刹蔬菜摊贩钱小玉（55岁）说：“生意不比疫情前好，人们为了节省开销，纷纷跑到超市用邻里购物券买菜。不过话说回头，现在距离新年还有一个星期，不能太早下定论。”