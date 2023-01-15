缴550元订金开学日等不到载送 家长报警

交550元预订载送服务，但开学首日却苦等不见司机出现，运输公司负责人事后还失联。家长担心被诈骗，立刻报警处理。

家住榜鹅的陈女士（40岁，家庭主妇）上月底为准备到华中念中一的孩子联系载送服务，最后与另外三名家长一起预订了一辆七人座的汽车接送，谈好的价钱是四人每月共付550元。她们也预先把钱转账给对方。

但到了1月3日开学当天，陈女士带着孩子在上车地点等了10分钟都没人来载送，打电话给司机也没人接听。

她说：“我们当下联系公司负责人，但对方不接电话，只是发来信息道歉，并叫我们改搭德士，说公司可承担车费。”

经过此番周折，陈女士与其他家长认为公司不可靠，因此要求退款。

“对方答应一两天内办妥，但至今我们都没收到钱，负责人也不接电话了。”

涉事者怀疑被骗，于是报警。

另一名住在盛港的家长王女士刚巧也找到了同一家运输公司，安排载送孩子到维多利亚学校上学。

她说自己也预付了车费，但开学前一天听别的家长说，公司迟迟不确认行程，于是主动联系负责人了解情况。

“对方那天才说没安排司机，得推迟一星期才开始提供服务。但直到现在仍没能安排上，钱也不退还给我们。”

警方受询时证实接获报案，并已展开调查。

完整报道，请翻阅2023年1月15日的《新明日报》。

