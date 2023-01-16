选举局计划下次选举再增加投票站

新加坡选举局计划在下次选举中再增加投票站，确切数量有待确定。

主管公共服务的教育部长陈振声代表总理上星期一（1月9日）书面答复宏茂桥集选区议员颜添宝有关选举局会否考虑增加投票站以方便日益增加的年长者的问题时说，选举局定期评估投票站的数量、地点和设计，改善对选民的便利度，尤其是年长者和行动不便者。

他说，投票站数量过去几届选举已增加，从2011年全国大选的732个，到2015年大选的832个，再到2020年大选的1097个。“选举局计划在下次选举再增加投票站数量。实际数量有待确定。”

下届总统选举最迟须在今年9月13日举行。选举局去年7月宣布，住在护理院舍的年长选民，日后可在院舍内原地投票。行动不便者也可通过便携式膝上投票亭，坐在床上投票。

颜添宝接受《联合早报》访问时说，到了2030年，每四名新加坡公民中，就有一人是65岁或以上。这距离现在只有七年。因此我国须考虑到年长者方方面面的需求，不仅在医药、无障碍设施等方面尽可能做好安排，选举也不例外。

颜添宝也说，特别是在年长选民多的成熟区，即使是开设乐龄专用通道或特定投票时间段，仍会出现排队情况。他提出这个问题，是希望选举局考虑到人口老龄化这个长远挑战，进一步思考如何缩短排队投票的时间，例如投入更多资金设立更多投票站。

2020年大选投票日，防疫措施使得投票效率降低，近200个投票站在上午出现特别长的人龙，一些热点选区的投票站，甚至从早到晚选民都必须排队。由于选举局无法有效疏导人流，选举官动用权限，将投票时间延长两个小时至晚上10时，这是过去选举未曾发生过的。

选举局当时经全面检讨，总结出导致长龙的四大因素，即投票时间因量体温和消毒等安全管理措施而延长、规模较大的投票站人手等资源不足、建议选民按特定时段投票的措施未奏效，以及选民不熟悉电子登记程序。