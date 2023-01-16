早报俱乐部82名读者 年货大采购满载而归

82名读者参与早报俱乐部农历新年年货采购团，到维多利亚批发中心选购年货，满载而归。

活动于上星期六（1月14日）举行，获得新加坡商联总会、新加坡邻里企业中心和维多利亚批发中心鼎力支持，多名代表高挂横幅，迎接早报俱乐部的会员，并给会员派发价值25元的产品礼包。

平日专卖海味干货的维多利亚批发中心，配合农历新年贩售年饼、冰冻鲍鱼、海参、盆菜、零食等，应节食材应有尽有。专门批发干海参的商家在现场为读者介绍海参的处理烹调法。

随着防疫措施放松，读者在批发中心内购买年饼时有机会现场试吃，带动买气。广受欢迎的年饼商店德福企业老板娘柯念孜（56岁）说，他们售卖的都是手工制作的年饼，且坚持选用上等原料。今年，随着防疫措施放宽，民众拜年不再有限制，生意增加了不少。

参与年货采购团的早报俱乐部会员陈玉锦（72岁，退休者）说，活动不仅有巴士接送，批发中心的年货也琳琅满目，她可以一站式买齐过年所需。

“我是家中唯一吃素的，这次的采购活动可以让我买到我喜欢的坚果、豆类等，同时也可以购买冰冻海味，给喜欢海鲜的孙子们吃火锅。”

陈惠鸿（55岁，工程师）与妻子许淑玲（51岁，策划员）一起参加活动。他们说，原本不知道加冷一带有这样的批发中心，跟着早报俱乐部到这里购买年货，他们觉得很新奇。

“到这里买年货很不错，东西比外面市场售卖的便宜，物美价廉。”

他们也希望未来早报俱乐部可主办更多类似的活动，让他们发掘更多新加坡好去处。

为回馈忠实读者与订户的支持，早报俱乐部于去年12月11日成立，除了提供许多送奖优惠，也主办一系列精彩活动让读者参加，如农历新年干粮海味年货采购团、农历新年午宴、早报投资讲座和贺岁片放映会等。

读者即日起可更新早报应用，只要打开应用后点击页面右上角的礼盒符号，或直接上网，就可了解早报俱乐部的最新详情。 若不清楚如何核查会员身份，可在办公时间内拨打热线电话63191800向客服人员求助。