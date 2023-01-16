早报俱乐部送会员100份 春到河畔美食街餐饮券

“春到河畔2023”将于1月20日至28日，一连九天在滨海湾花园举行，时隔三年的美食街也将强势回归。美食街售卖的食物种类繁多，包括各种族的特色美食及台北夜市的特色小吃。早报俱乐部将送出100份价值10元的美食街餐饮礼券，供会员在活动场地享用。

今年的春到河畔由新加坡宗乡会馆联合总会、新加坡中华总商会、新报业媒体华文媒体集团、新加坡旅游局及人民协会联合主办。主办单位这次请到台湾综艺天王吴宗宪的私人厨师陈怡豪担任台湾美食街总厨，为公众带来多道具有浓浓台湾夜市风味的美食。

60岁以上乐龄人士可联络宗乡总会索票

陈怡豪担任吴宗宪的厨师已有20多年，对台湾美食非常有研究。这次将带到春到河畔2023的台湾美食包括酥炸芋泥卷、排骨酱油彩色面、复古炸汤圆、香辣翘薯条、大肠包小肠、墨鱼香肠、起司马铃薯、碳烤鱿鱼、香鸡排、盐酥鸡、酥炸柳叶鱼、生炒花枝羹、布丁、牛轧饼和造型棉花糖等。

本地美食则包括芝士薯条、香辣炸鸡、烤苏东、韩国鱼形点心、迷你煎饼等。

主办单位每晚也将呈献主题各异的现场表演，比如“歌舞升平迎新年”“歌台之夜”“新谣之夜”和“新加坡派”等表演，供男女老少免费观看，一同沉浸在佳节的气氛中。工委会节目主任也将允许60岁以上的乐龄人士拨电给宗乡总会（66436479）预留舞台表演座位，再前往总会领取门票，确保乐龄人士能舒舒服服地观看节目。

此外，“春到河畔”也会特别在除夕夜（1月21日）延长营业时间至午夜12时15分，陪伴公众迎接兔年的来临。

为了让会员与VIP会员（订户）到春到河畔2023游玩时更尽兴，早报俱乐部将送出100份价值10元的美食街餐饮礼券，供获奖者在活动场地享用。

会员与VIP只须上网回答一道简单的问题，便有机会赢取餐饮礼券。获奖者须到春到河畔的服务及信息中心领取实体餐饮券。送餐饮券活动会在1月18日截止。