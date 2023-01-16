晒腊肉滴脏楼下邻居衣物 女屋主道歉

年关将近，有组屋居民想念家乡味，在晾衣架晒猪肉，结果酱汁滴脏楼下邻居衣物，引街坊不满，女屋主下楼跟友族邻居道歉。

住在武吉巴督52街第536座组屋的陈姓男居民（48岁，助理工程师）受访时说，他上星期天（1月15日）早上9时许，查看晒在窗外晾衣架的衣物，发现衣服沾满了不明褐色污渍，抬头一看，惊见楼上邻居竟在竹竿上挂了一排猪肉。

“那些猪肉还滴着酱油，我刚洗好的衣服全被弄脏，得再重洗，竹竿上也都是酱油。”

他事后也在脸书专页COMPLAINT SINGAPORE发文申诉不满，据他贴出的照片，涉事邻居将约六块猪肉挂在晾衣架上。

贴文事后遭疯传，一天内就被转发高达上千次，大批网民留言热议，该组屋的居民得知此事后，受访时表示惊讶，认为这么做不仅不卫生，还可能冒犯到友族邻居。

同座的戴姓女居民（55岁，文书）说：“我第一次听说这么荒谬的事，我们有友族邻居住在楼下，这样做真的不妥。”

记者星期天晚上走访现场，发现涉事屋主已将猪肉收进屋内。涉事的女屋主受访时自称叫“水水”，她解释，母亲想趁过农历新年之际，自制腊肉让家人一尝家乡味解馋。

“我母亲看到艳阳高照，就腌了一些五花肉，放在外面晒了一下。我们不知道不能这么做，被告知后就马上取下。”

对于造成邻居困扰，她深感抱歉，并指无意冒犯友族邻居，事后也亲自下楼跟友族邻居道歉。

“邻居已接受了我的道歉，我保证以后不会再这么做了。”

完整报道，请翻阅2023年1月16日的《新明日报》。