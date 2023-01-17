黄循财：探讨加强年长员工保障 确保公积金制度能满足基本退休需求

副总理兼财政部长黄循财说，虽然政府落实各种措施来提高50多岁和60出头的人的就业能力和公积金存款，但他们继续工作、储蓄和从公积金制度中受益的年数有限，因此政府在研究如何最好地帮助这个群体满足基本退休需求。

我国经济和民众的生活预计会受到更多干扰和波动，使新加坡人更难持续积累公积金存款，尤其是已退休或剩余工作跑道较短的年长雇员，政府正研究如何进一步加强他们的退休保障，确保公积金制度能照顾到所有新加坡人的基本退休需求。

副总理兼财政部长黄循财星期一（1月16日）在“新加坡透视”论坛最后一天的对话会上，谈到我国劳动队伍面对三个挑战和应对战略，其一是工作保障，尤其是退休方面。

他强调，不同群体的情况不同。例如，建国一代和立国一代大多已退休，他们虽为建设新加坡作出宝贵贡献，但未充分受益于近年的公积金制度改进。政府因此推出数目可观的建国一代和立国一代配套，并将继续评估如何照顾他们的需求，与他们的家庭支持形成互补。

至于50多岁和60岁出头的人，政府虽落实各种措施来提高他们的就业能力和公积金存款，但他们继续工作、储蓄和从公积金制度中受益的年数有限。因此，政府在研究如何最好地帮助这个群体满足基本退休需求。

新加坡政策研究所举办的“新加坡透视”论坛，今年以“工作”为主题。全国职工总会秘书长黄志明上周在另一场对话会上，也提出是时候继续调高年长雇员的公积金缴交率。

政府去年起逐步调高55岁至70岁本地雇员的公积金缴交率，并计划到了2030年让56岁至60岁员工的整体缴交率划一为37％。这个年龄层雇员的整体缴交率目前为29.5％。

黄循财认为，新入职者和年轻雇员的跑道相对长，他们应以继续工作和提升技能为目标。他说，政府更关注当中的收入较低者，以就业入息补助和渐进式薪金模式来提高他们的收入。加上技能培训体系将加强，将有助他们在职业生涯中不断进步。

“有了更好的工作和工资，加上公积金制度的改进，他们应该能为退休积累更多存款。”

政府也将继续照顾其他较脆弱群体，如平台人员，以及残障者和他们的看护者。

将加强成人技能培训

黄循财说：“我们希望能向所有新加坡人保证，只要你工作并继续缴交公积金，就能满足基本退休需求。至于没有能力工作，或跑道不足以让他们透过工作累积公积金储蓄的人，我们会想办法照顾你们。”

在20多分钟的演讲中，黄循财提出的另一挑战是工作的未来，即科学和科技进步将改变工作性质，但不是每个人都能平等受益。拥有正确技能的人能抓住新机会并享有丰厚回报；不能适应和调整的人，必定面对更多挑战。这自然会造成焦虑，年长和处于职业生涯中期的雇员更是如此。

我国的应对战略是加倍投资于技能和人力资本，尤其是加强成人技能培训和改善通往更好工作的途径。这必须是社会契约更新后的核心支柱。

第三个挑战则是确保工作报酬更公平和平等。

黄循财总结时说，工作与良好的就业机会永远是我国社会契约的重要支柱。“我们将不遗余力地确保未来劳动力市场为所有人提供福利、机会和保障。”