“春来早报喜”专网上线 精彩内容陪读者迎兔年

今年的早报“春来早报喜”专页已上线，陪读者们一起过好年！

进入专页的“扬眉兔气百宝箱”专栏，即可看到所有新春相关最新资讯，包括记者走访新加坡大街小巷，为读者寻觅最划算的过节鱼虾、各大餐厅团圆饭价格等。

“能吃是福”栏目提供各种年菜食谱，还收录大厨和艺人们家中的必吃年菜。这些名人包括郭亮、陈秀环、朱咪咪等。读者能通过视频，观看名人与家人的温馨互动，让疫后团圆更具意义。

“餐桌上的新加坡”视频系列则介绍用新加坡养殖的鱼虾、栽种的蔬菜和蘑菇烹制的年菜。

35位名人，包括刘子绚、郭妃丽与李国煌艺人，以及羽毛球选手骆建佑和运动名将也会通过视频，向早报读者拜年。

“生肖运势”栏目将解析十二生肖在兔年的事业运、财运、爱情运和健康运。

即日起，无论使用Telegram、WhatsApp或微信，读者都可免费下载这款特制贴纸。

下载玉兔贴纸向亲友拜年

除了资讯，读者还可免费下载早报新春玉兔贺年贴纸，通过WhatsApp、Telegram和微信发送给亲朋好友。

玉兔贺年贴纸共16款，供读者在各种场景向亲友问好、送祝语！点击对应链接下载WhatsApp、Telegram和微信贴纸。

关注早报官方Telegram频道的读者从即日起直至除夕，每天会收到两只可爱兔子贴纸，可直接收藏后使用。

早报网站全面开放 春节四天免费浏览

早报也将延续新春传统，网站和应用将从大年除夕（21日）全面开放至正月初三（24日），让读者免费阅读所有订户专享内容。

凡注册成早报俱乐部会员的读者，可在21日至24日这四天体验VIP会员（即订户）阅读权益。注册后登录早报网站或应用，可畅读线上订户专享内容，包括《联合早报》《新明日报》两周电子报。注册用户也将通过电邮免费接收每日精选新闻速递。

农历新年期间，《联合早报》大年初一（22日）和初二（23日）无报，初三照常出版。《新明日报》除夕（21日）和大年初一（22日）无报，初二照常出版。