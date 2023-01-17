陈素芳和胡婷婷还没上小学就认识。两人爱听华语歌曲，经常一起看演唱会，付出时间和真心经营友谊。

去年12月3日，五月天来新加坡开唱，台下的观众席坐着一对认识43年的姐妹淘。

当天，自雇者陈素芳（49岁）和理财顾问胡婷婷（49岁）随着青春洋溢的旋律，挥动手中的荧光棒。她们还没上小学就认识，两人的感情如五月天的歌词所写一样：也许会／有一天／世界真的有终点／也要和你举起回忆酿的甜／和你再干一杯。

陈素芳依稀记得，在天真烂漫的童年时光，胡婷婷是个勇敢的女孩，每次在游乐园玩耍，有蜜蜂在身边嗡嗡飞时，她也不会露出丝毫的恐惧。“这些年过去了，婷婷依旧独立和爽朗，生活中遇到再大的难题也不会轻言放弃。”

胡婷婷则记得陈素芳自幼总是笑脸迎人，她开朗的个性过了这些年依旧不变。“素芳活跃于筹款工作，帮助弱势群体，总是带给身边的朋友满满的正能量。”

陈素芳和胡婷婷从小学到初级学院都在同一所学校求学，她们初院毕业后，各奔东西而一度失联。到了2009年，社交媒体开始盛行，她们在脸书上重逢，不久后办了一场同学会，也与其他好久未见的朋友相聚。

听华语歌曲，尤其是本地的新谣创作，是陈素芳和胡婷婷的共同兴趣。两人经常一起看演唱会，除了五月天“好好好想见到你”演唱会，近期也相约看了“明天40”新谣回馈演唱会。

维系43年的友谊不是理所当然，陈素芳和胡婷婷不约而同地说，这段来的不易的友谊是一种缘分，而经营友谊没有捷径，唯有付出时间与真心。