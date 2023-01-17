杨厝港私宅区 五米高财神爷迎新春

送走圣诞节后，杨厝港私宅社区四条街再次为农历新年张灯结彩，五米高的财神爷伫立在街口，灯饰连绵上公里，新春喜庆的气氛浓厚。

《新明日报》上个月报道，杨厝港私宅区的400户居民为庆祝圣诞节，豪掷约5万元聘承包商布置街区，绚丽灯饰不输乌节路。

如今，这个私宅区的四条街道，包括乐舍山道（Luxus Hill Ave）、乐舍山通道（Luxus Hill Drive）、实里达绿景（Seletar Green View）和实里达绿径（Seletar Green Walk），把原本五颜六色的灯饰，换上红彤彤的新春灯饰。

记者星期一晚上（1月16日）走访当地，除了在街道入口处挂上“新年快乐”的LED灯饰，四条街都放置了一个五米高的财神爷迎接财气，让社区财气满满。

从附近组屋鸟瞰杨厝港私宅社区，可以感受到浓浓的新年气息。（潘丰源摄）

九名负责装饰工程的居民向《新明日报》道来整个筹办过程，居民王庆亮（70岁）说，数年前仅有一条街为庆新年而进行布置，如今几乎是所有居民都出钱出力，才能将装饰扩大到四条街。

有居民在住家门口布置偌大的兔年装饰。（潘丰源摄）

居民黄家裕（49岁，冷气管道经销商）、沈成基（60岁）和卓弘镔（42岁，基金经理）也说，在进行布置前，所要处理的工作繁多，包括寻求当局批准、议员支持信等，否则一旦违反当局规定，将难以成事。

他们说，由于圣诞节刚结束不久，就得马上换成新年灯饰，筹备过程急促，但还好获多方配合，承包商仅花四天内便完成新春布置。

他们说，灯饰只在每晚7时开始亮起，直到凌晨1时，避免灯光影响部分住户的睡眠，但农历新年期间将延长亮灯时间。

完整报道，请翻阅2023年1月17日的《新明日报》。