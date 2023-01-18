旅客人次和收益今年料回到疫前75％ 旅游局：明年或可全面复苏

新加坡旅游局预计，今年到访的国际旅客人次可达1200万至1400万，为我国带来约180亿至210亿元的旅游收益。这是2019年疫前约67％至75％的水平。

航班增加，加上中国放宽边境管制措施，将带动本地旅游业的复苏步伐。今年的入境旅客人次和旅游收益有望恢复到冠病疫情前约75％的水平，明年或可全面复苏。

新加坡旅游局星期二（1月17日）在记者会公布2022年旅游数据时预计，今年到访新加坡的国际旅客人次可达1200万至1400万，为我国带来约180亿至210亿元的旅游收益。这是2019年疫前约67％至75％的水平。

在2019年，入境旅客共计1912万人次，旅游收益约276.9亿元。

根据旅游局提供的数据，去年的入境旅客人次从2021年的33万零60增加18倍，达630万，超越旅游局早前预估的400万至600万人次，恢复至疫前约33％的水平。

去年1月至9月，我国的旅游收益共计89.6亿元。以去年首九个月为计算基准，2022年全年旅游收益总额预计达138亿至143亿元，比2021年的18.9亿元高六至七倍，达疫前约50％至52％的水平。

旅游局局长陈建隆说，新加坡主要市场包括中国和印度尼西亚等区域国家的访新需求都非常强劲，但受供应元素如航班量影响，旅游局须适度调整预估表现。

“不只是来自中国的航班，世界各地的航班量也还没稳定下来……我们的预估也考虑到事态在来临一年会如何改善。现阶段，我们对供应元素会否在2023年底前恢复某种程度的常态保持审慎乐观的态度。旅游数据会逐步向好，尤其是中国，甚至是日本市场。”

他提到，航班量之余，各地政府多快开放边境并允许居民出国休闲旅游，以及政府会否再次收紧边境管控措施防疫等，都会影响旅游业的复苏步伐。

去年印尼访客最多 其次是印度和马来西亚

陈建隆认为，东南亚和中国的通胀压力相对受控，因此通胀压力对东南亚和东北亚市场的旅游需求影响会较小。不过，若全球经济衰退，影响公众收入等情况，对旅游需求的影响会大一些。

数据显示，去年来自印度尼西亚的访客最多，共110万人次；其次是印度，共68万6000人次；第三是马来西亚，共59万1000人次。

观光、娱乐和博彩业收益除外，来自印尼、印度和澳大利亚旅客的旅游收益最多，综合起来占总收益额的约27％。三个客源地中，来自印尼旅客的收益最多，达11亿元。

政府去年4月宣布将拨款近5亿元刺激旅游业。旅游局计划在接下来两年从这笔预算中拨出1亿1000万元，推出更多商业和休闲活动吸引旅客回流。

新加坡将在今年举办系列会议、会展与奖励旅游（MICE）活动，当中好些是首次在我国举办，包括第25届世界皮肤科大会和Vinexpo Asia国际葡萄酒及烈酒展等。

陈建隆直言，香港重开边境后将投入大量资源去争取和举办活动。“我欢迎这个竞争，我觉得这是好事，也对香港业务重启感到高兴。但这也代表我们要更努力地为新加坡争取优质活动的主办权和投资。”

另外，截至去年9月，约6万5000人从事旅游业工作，人数是疫前约78％的水平。旅游局政策规划司助理局长林雪颖透露，旅游业目前有约3000个职缺，旅游局有信心可在一两年内填补空缺。