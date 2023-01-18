乌兹别克总统到访 新乌达成交通经济等八项备忘录协议

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫星期二在我国总统哈莉玛的陪同下，出席在总统府举行的欢迎仪式，以及以他名字为胡姬花命名的仪式。他也同我国总理李显龙会面。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫上任后首次访问新加坡，两国交换了八项谅解备忘录和合作协议书，内容横跨两国之间在交通、经济、教育、法律事务和公务员培训的合作。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫（中）出席在总统府举行的胡姬花命名仪式，并与我国总统哈莉玛（右）一同欣赏以他名字命名的胡姬花。（海峡时报）

米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev）星期二（1月17日）上午在我国总统哈莉玛的陪同下，出席在总统府举行的欢迎仪式和以他名字为胡姬花命名的仪式，并同哈莉玛和我国总理李显龙会面。

他过后与李总理共同见证了两国交换八项谅解备忘录和合作协议，包括两国贸经合作谅解备忘录、乌兹别克斯坦投资、工业和贸易部属下的投资促进机构与新加坡企业发展局关于促进双边经济关系的谅解备忘录，以及在交通、教育方面的合作协议、乌兹别克斯坦总检察长办公室与我国总检察署的合作协议、乌兹别克斯坦公共服务发展局与新加坡公共服务学院的合作协议。

新加坡总检察署星期二发文告说，与乌兹别克斯坦总检察长办公室的合作，将让双方就打击罪案的经验和最佳实践进行交流，包括恐怖主义、贪污、人口贩卖、毒品和电子罪案等双方关注的罪案。此外，双方也将在官员培训和专业发展方面展开合作。

另外两项与我国理工学院签署的合作协议，分别是乌兹别克斯坦卫生部与南洋理工学院国际交流与合作机构（Nanyang Polytechnic International）关于提高医疗保健和IT技术人员能力的合作协议，以及乌兹别克斯坦高等教育、科学和创新部与淡马锡理工学院在创新和创业、应用科学和工程领域合作的框架协议。

李总理：新乌有许多共同利益

外交部指出，李总理在与米尔济约耶夫会晤时，对乌兹别克斯坦有兴趣学习我国在教育、公共管理和公务员培训等领域的经验表示欢迎。李总理向米尔济约耶夫了解乌兹别克斯坦的发展战略，米尔济约耶夫也欢迎新加坡公司到乌兹别克斯坦探索新机会。

李总理过后在脸书贴文说，我国和乌兹别克斯坦都处于复杂的地缘政治环境。虽然各国面对的情况不同，但双方在促进亚洲的和平与稳定方面拥有共同利益。

他说：“我们就区域和全球发展交换了意见，包括新加坡在人力资本发展方面的经验，这是我们国家发展的一个关键支柱。”

哈莉玛在星期二晚上设国宴款待米尔济约耶夫。她在晚宴上致祝酒词时说，两国有着密切和友好关系，刚在去年庆祝建交25周年。

她指出，虽然两国在面积和地理上有着明显的差异，但双方还是有许多共同利益，包括如何利用战略位置的优势、促进不同种族和宗教之间的沟通与和谐，以及促进亚洲的和平与稳定。

米尔济约耶夫缩短行程 回国处理极寒天气事务

米尔济约耶夫是应哈莉玛总统之邀于星期一（16日）到新加坡进行三天国事访问。这是米尔济约耶夫2016年出任乌兹别克斯坦总统以来，首次对新加坡进行的国事访问。

哈莉玛星期二在脸书贴文中说，由于乌兹别克斯坦遭遇极端寒冷天气，米尔济约耶夫须回去处理，只好缩短访问行程。外交部说，他于星期二傍晚离开新加坡。