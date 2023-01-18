商家恢复顾客试吃刺激销量 春意回暖看“烟火气” 年饼买气仍慢热

多数年饼商家今年在门店和商场的展销会上售卖年饼时恢复允许顾客试吃，有助刺激销量，一些商家的销量增加了，而且好些产品已卖断货。不过，也有邻里饼家反映，今年的买气慢热，采买热潮到上周才出现。

糕饼业者Mdm Ling Bakery今年比往年提前两周接受年饼预订。负责人林淑琍说，有不少顾客提早订购年饼，当中不少顾客是为了赶在消费税上调之前下单付款。随着消费税上调、运输和食材成本上升，他们的年饼售价涨了8%。

这家业者今年在六个年货展销会售卖年饼，并提供试吃。林淑琍说：“让顾客试吃有助带动买气，也能让更多人认识我们的品牌。我们今年推出五种新产品，顾客可以当场试吃，对这些年饼的接受度会更高。”

他们这次年饼的销量至今已比去年多10%至20%，一半的产品已售罄，预计整体销量会增加10％至15％。

德喜蛋糕店（Delcie's Desserts and Cakes）主要售卖较健康的手工年饼，包括适合糖尿病患者吃的黄梨挞，以及纯素且较低糖的黑芝麻饼干。

这家店今年也让顾客试吃。创办人蓝桂茹说：“我们可以趁这个机会和顾客有更多交流，他们大多都会想尝试新口味的年饼，如果觉得味道不错，会当场购买，进一步刺激销量。”

她指出，随着越来越多人选择较健康的食品，对健康年饼的需求近年来也逐渐增加。不过，由于这回圣诞节和农历新年相差不到一个月，制作和售卖年饼的时间较短，因此他们今年没增加产量。

整体销量或比去年减两成

应节糕饼又可以试吃了，消费者当然欢迎。黄美莲（52岁，会计师）每年都到义安城的年货展销会买年饼，她说：“很开心今年可以试吃，我除了买每年一定要的几种年饼，也买了几罐新口味的黄梨挞和鸡蛋卷等等来送给亲戚。”

然而，另一些受访饼家反映今年的节前生意不如去年。老字号糕饼店松园今年调整了一些年饼的售价，虽然今年接到的网络订单增加逾一成，但门市的买气比较慢热，因此整体年饼销量不太可能比去年好。

松园常务董事曾卫说：“水电费、消费税、人力以及材料成本都上涨，但我们一直秉持价廉物美的原则，所以把涨价幅度控制在5％至10％以内。”

锦泰西果饼家经理刘光亮也说，今年的年饼销售速度较慢，他预计整体销量可能会比去年减两成。这家商号今年在20多个商场摆卖年饼，但这些销售点的生意淡静。“以往展销会期间的年饼销量可占总销量的60％，但今年可能只达三成。”

为吸引顾客，这个饼家推出设计精美的年饼礼盒，以及金条造型的创新口味黄梨挞等。

位于裕廊西一带的喜乐西果店则除了售卖自制的年饼，也卖从马来西亚进口的产品。负责人说，考虑到今年会有更多人到马来西亚办年货，本地的年饼销量会受到一定影响，所以他们不敢进太多货，自家的年饼产量也减两成。“我们去年一开始售卖年饼时，很快就有顾客来买了，但这次一直到上个星期才出现人潮。我们至今的销量比去年同期少40％。”