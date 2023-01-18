庆祝新年也行善 与春到河畔财神自拍 为弱势家庭筹善款

访客只需从1月20日至28日期间，在个人社交媒体如脸书或IG账户发布自己与财神爷的自拍照，并且标签#NeighboursDoGood，储蓄银行便会根据每一张自拍照捐赠5元给有需要的家庭和孩子，最高可达5万元的款项。

迎好年，做好事，春到河畔2023将在滨海湾花园展出巨型财神爷和各式花灯，访客若前往与财神爷塑像合影，还能为弱势家庭筹集高达5万元的善款。

每年备受瞩目的春到河畔花灯展如期而至，滨海湾花园将在星期五（1月20日）正式展出30个新春花灯，为访客带来浓郁的春节气息。花灯展的主灯是18米高、手抱金鱼的财神爷；另一座8米高、30米长的天鹅花灯则会在水上展出，呈现不同族群共迎新春的欢乐场景。

今年春到河畔携手储蓄银行（POSB）发起一项为弱势家庭的学生筹集善款的活动，希望以善行开启崭新的一年。

为鼓励公众积极参与行善，储蓄银行率先捐出了1万元的款项。访客只需从1月20日至28日期间，在个人社交媒体如脸书或IG账户发布自己与财神爷的自拍照，并且标签#NeighboursDoGood（账户必须设置为公开至少三天），储蓄银行便会根据每一张自拍照捐赠5元给有需要的家庭和孩子，最高可达5万元的款项。

对此，星展银行新加坡消费银行部主管苏孝进说，施比受更有福，很荣幸能和公众在庆祝春节之余，一同携手帮助受通胀压力影响的弱势家庭。“期望在大家的支持下，我们可以发挥更大的影响力，帮助周遭有需要的人。”

另外，花灯展的入口处设有吉祥拱门，由凤凰和兔子迎接各方来宾，接着映入眼帘的是壮观的“大展宏图”“兔谋大业”以及十二生肖的灯饰等，一路上还穿插了圆满结局版本的“龟兔赛跑“故事。访客还能到“感恩的心”心形铃铛处去投币许愿，期许新的一年平安顺利，所收集到的硬币也将捐作慈善用途。

春到河畔2023工委会主席蔡其生说：“春到河畔一向深受访客喜爱，陪伴大家度过了无数欢乐的夜晚。今年春节，花园不仅有标志性的财神爷，还有许多特意从台湾士林夜市前来的摊贩来到美食街摆摊，希望访客可以尽情享受这段愉快的节日时光。”

春到河畔将从1月20日举行至28日，首两天即1月20日和21日在晚上6时30分开始，其余七天在下午2时30分开场。访客可于1月20日到滨海湾花园参与春到河畔开幕典礼，美食街、儿童游乐场等也会在当天晚上开启。为确保访客的安全与舒适，主办方将在现场部署上百名义工和辅警疏导人潮及维持秩序。