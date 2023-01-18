长期坚持跑步却感到膝盖疼痛，郑宝光决定重拾儿时喜好，接触骑行运动。

郑宝光经常与年纪比他小三四轮的年轻人一起参加公路与山地脚踏车骑行，每次驰骋在山路间的自由体验，都能让他舒缓身心，心潮澎湃。

郑宝光（62岁，电气工程师）自小在甘榜生活时，就时常骑脚踏车上学。他说：“与脚踏车的不解之缘，可以追溯到我的童年时光，八岁就会了。”

2013年，在长期坚持跑步却感到膝盖阵痛后，他决定重拾儿时喜好，开始接触公路脚踏车与山地脚踏车骑行运动。

起初，他对自己的体能颇为自信，认为凭借从小到大形成的肌肉记忆，长时间骑行没问题。但是，第一次公路骑行旅程并不顺利。他笑言道：“都没真正接触过，不知者无畏嘛，贸贸然就加了速度与强度，不料最后一段路体力透支，躺下缓了好久才回过神来。”

郑宝光意识到，专业的骑行需要系统性且循序渐进的学习过程，便下定决心，在这个爱好上一步步钻研、训练、踏实前行。为此，他雷打不动地每周骑行一两次，还会进行两次长跑。

他也加入了西海岸公路骑手群组，与一群平均年龄20几岁的年轻人打成一片，还和他们一起完成了长达90公里不间断骑行的壮举。

更具挑战的山地骑行路径，也曾让郑宝光吃了不少苦头。“当时也是凭着一股勇猛的劲头，就直接冲击最难的三星级路线，结果发生冲撞，脸上缝了五针。”他说得风轻云淡，却尽显山地越野的艰难之处。

后来，从一星级的路线学起，到三星级路线也能驾轻就熟，他用了三年的时间。

如此高龄，如此高强度，这个热忱于他却如此持久。

被问及骑行的意义，郑宝光说：“习惯成自然，已经骑了快10年，脚踏车不仅能强身健体，路途中的刺激和喜悦，真的能让人沉浸其中，暂时忘却琐事与烦忧。”