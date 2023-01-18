在沙巴森林健行 狮城叔迷路获救

狮城叔在东马沙巴州森林健行时迷路，慌乱中打电话求救，好在救援队对地形早已了如指掌，20分钟内将人救出。

一名50多岁的新加坡男子上星期天（1月15日）傍晚6时左右进入沙巴州山打根热带雨林公园（Kebun Cina）健行，却没有按当局的规定，在晚上7时15分出来。

沙巴首席森林保护官库根事后发文告说，男子迷路后打电话求助，当局派出21人展开搜寻，在晚上9时许找到男子，将他安全送出保护区。

《新明日报》记者联系上领导大队搜索的森林官亚努斯（55岁）。在这一行工作34年的他通过短信告诉记者，当晚该男子透过当地人向救援队求助。

他们当晚8时40分左右接到通知后，亚努斯立刻出动大队，由于知道男子所在地，他与大队又熟悉保护区地形，几人20分钟内就找到阿叔。

亚努斯形容，阿叔是名50来岁的华族男子，当时一个人走入了保护区。

他也说，其实阿叔离出口处并不远，从地图上来看，直线距离大概1.4公里，但真正走起来，有约双倍的距离。“阿叔是不熟悉地形才会迷路。”

热带雨林公园虽小 但容易迷路

山打根热带雨林公园比武吉知马保护区小，但容易在里面迷路。

库根在文告里劝请健行者避免在入夜后进入森林步道，因为他们可能迷路。

他说，虽然山打根热带雨林公园区不大，但地势具挑战性。

资料显示，山打根热带雨林公园面积大概在148.7公顷，略小于占地163公顷的武吉知马保护区。

完整报道，请翻阅2023年1月18日的《新明日报》。