去年12月至今 逾1900企业获渐进式薪金标志认证

从今年3月1日起，政府所有的新招标项目下，供应商和二手承包商都须在合约期间取得认证。人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈说，想要竞标政府项目的企业现在可先去申请认证，当获颁合约时，应该必须已获得渐进式薪金标志。

自去年12月开放申请以来，已有超过1900家企业取得渐进式薪金标志认证。从今年3月1日起，政府所有的新招标项目下，供应商和二手承包商都须在合约期间取得认证。这项要求将在明年3月进一步扩大至通过报价完成的采购项目。

人力部星期三（1月18日）正式推出渐进式薪金标志，对提供渐进式薪金及支付本地雇员至少1400元月薪的企业给予肯定。人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈星期三中午走访日本连锁服饰品牌优衣库（Uniqlo）位于乌节中央城的旗舰店后对记者说，消费者如今可以更好地识别和支持这些支付渐进式薪金的企业。

扎吉哈说：“由于现在距离3月不远，我们会灵活处理，（想要竞标政府招标项目）企业现在可先去申请认证，当获颁合约时，应该必须已获得渐进式薪金标志。”

渐进式薪金标志（Progressive Wage Mark，简称PW Mark）认证计划，是低收入员工劳资政工作小组在2021年8月提出的主要建议之一。低收入员工是指本地全职劳动力月入处于第20个百分位及以下，即月入2492元（不包括雇主缴付的公积金）以下的员工。

所有属于渐进式薪金模式的行业，且雇用至少一名本地雇员的企业，都可以申请渐进式薪金标志，条件是雇主必须支付员工渐进式薪金，以及提供所有本地雇员超过薪金门槛（Local Qualifying Salary）的月薪，即最少1400元。获得认证的雇主可以下载数码证书，张贴在店面或网站上。

此外，实施推进低收入雇员福利劳资政准则的企业，也可获得渐进式薪金标志Plus认证。提升员工福祉的做法，包括关注培训和职业发展、重视职场安全和卫生、提供休息区，以及照顾他们的心理健康。

渐进式薪金模式 将覆盖逾九成低收入雇员

扎吉哈透露，劳资政伙伴积极扩大渐进式薪金范围，若加上即将在3月和7月落实渐进式薪金模式的食品服务业和废物管理业，覆盖率将达到全体低收入雇员当中的94%。

另一方面，全国职工总会中小企业协作平台及妇女与家庭事务处署长杨涴淩受访时说，要落实渐进式薪金无法一蹴而就，职总在过程中会与雇主、工会并肩同行，给予必要的援助和咨询。

新加坡全国雇主联合会荣誉财政陈慧敏说，绝大部分的雇主都支持渐进式薪金模式，而渐进式薪金标志有助提升消费者意识。“消费者不仅是向雇主买东西，也直接帮到低收入员工，对大家都是好事。”

公众可上go.gov.sg/pwmarklist查询获得渐进式薪金标志认证的企业。