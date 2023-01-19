跨岛线首阶段采用最大隧道钻凿机 一次挖掘可容纳两轨道

交通部长易华仁说，第一阶段隧道可深入地底下近50米，相当于16层楼高的组屋。其中，跨岛线的巴西立站会建在地底下47米，是整个地铁网络最深的地铁站。

地铁跨岛线第一阶段隧道最深可达近50米，比一般地铁隧道深一倍，建造时须采用创新科技和器材，包括本地铁路工程有史以来最大型的钻凿机。

跨岛线是我国建造的第八条地铁线，分三个阶段兴建。第一阶段路线长约29公里，有12个地铁站，从东部的航空园站连接至光明山站，2030年通车后有超过10万户家庭将受益。

交通部长易华仁星期三（1月18日）在光明山站为第一阶段工程主持动土仪式。他致辞时说，第一阶段隧道可深入地底下近50米，相当于16层楼高的组屋。其中，跨岛线的巴西立站会建在地底下47米，是整个地铁网络最深的地铁站。

这将考验工程团队的专业能力。团队必须在松软的海泥以及坚硬的岩石等不同土质条件下施工，挖掘隧道时也要采用特别器材和额外措施来确保工人安全，地面和周围建筑也稳定。

由于地下空间拥挤，工程团队会借助扩增实境等科技，避开公用设备、电信电缆，以及地基。

团队也会使用直径约12.6米的钻凿机来挖掘德福站和淡滨尼北站等路段的隧道。这是陆路交通管理局铁路项目至今使用的最大型钻凿机，一次过挖掘的隧道可容纳两条轨道，不像其他工程两条隧道要分开挖。

光明山站会衔接至优先畅行廊道。这条结合巴士道、更宽敞的人行道以及脚踏车道的廊道在2029年建成后，新民一带的居民往来光明山站或碧山—宏茂桥公园等会便利许多。

交通部兼财政部高级政务部长徐芳达在脸书贴文说，当局会与市区重建局及其他机构商讨光明山站周围的发展，为附近居民和乘客提供社区和商业服务。

跨岛线第二阶段长约15公里，将建六个地铁站；第三阶段的工程研究仍在进行。陆交局今年会为这条线招标经营者。

跨岛线全线落成后，首几年每天乘客量料超过60万人次，长期可增至超过100万人次。初期将采用六节车厢列车，若需求提高可加长至八节车厢。

居民：地铁站在家楼下 要到哪里又快又便利

在新民道居住30多年的汪美丽（73岁，退休人士）步行一分钟就到汤申—东海岸线的光明山站。“之前要搭巴士才能到最靠近的地铁站，因为嫌麻烦就较少出门。如今，地铁站就在家楼下，要到哪里又快又便利。跨岛线启用后，要去宏茂桥也非常方便。”

刘爱丽（45岁，IT经理）和丈夫原本有两辆车，汤东线启用后，他们放弃其中一辆。夫妻俩在刚过去的学校假期和儿子一起从住家附近的光明山站搭乘汤东线探索滨海湾花园、春叶，以及乌节路。“正是那一次的地铁之行，让我们意识到搭地铁是多么方便的一件事。与其花15分钟找停车位，不如把这些时间花在孩子身上。另一辆车的拥车证会在几年后到期，到时我们会考虑放弃拥车。”