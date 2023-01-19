除夕不放烟花牛车水56串鞭炮迎兔年

牛车水农历新年倒数活动主办方今年改在万达街停车场旁的牛车水广场，到时将燃放56串高三公尺的鞭炮，是2020年以来首次燃放鞭炮。出于安全考量，今年不会有烟花汇演。

时隔三年，大年初一零时零分，爆竹声将再次响彻牛车水街头巷尾。不过，基于安全考量，现场将不会燃放烟花。

牛车水节庆筹委会联合主席白清富答复《联合早报》询问时说：“新春倒数派对将在靠近住宅区的牛车水广场举行，因此今年不会有烟花汇演。但是，公众可以期待新春鞭炮的回归，这是牛车水2020年以来首次燃放鞭炮。”

他说，主办方今年会燃放56串鞭炮迎接兔年，每串鞭炮高三公尺。

据悉，鞭炮会在牛车水广场和佛牙寺毗邻的万达街露天停车场燃放。根据停车场张挂的告示，这个停车场会在除夕（1月21日）早晨6时至隔天（22日）凌晨2时关闭。

2021年，受冠病疫情影响，农历新年没有举办任何倒数活动，不放烟花，也不放鞭炮，以免人潮聚集。那也是2003年以来牛车水第一次停办大型的农历新年庆祝活动。去年，牛车水也因疫情关系，没有举办倒数活动。

疫情前，农历新年倒数活动都在新桥路和余东旋街一带举行，在那里搭建舞台，除夕夜关闭部分路段。今年主办当局一改往日安排，倒数活动将在牛车水广场举行，规模会较小一些。

白清富之前指出，新加坡刚刚步出疫情，主办方希望先以较小的规模重办农历新年倒数活动。早前国外发生踩踏事件，主办当局也把安全纳入考量。

公众黄顺华（50岁，销售员）疫情前都会在除夕夜吃完团圆饭后到牛车水感染新年气氛。他说：“少了烟花多少有些失望，但至少还有鞭炮，不错啦。我还是会下去走走。”

年货市场摊贩：货都卖得七七八八

在牛车水年货市场售卖台湾果冻和麻薯等的林姓摊主（45岁）说，公众除夕夜到牛车水主要是感染热闹气氛，现场看烟花和鞭炮燃放。“没有烟花，多少会影响人潮。我们每年都会留部分的货到除夕夜来卖，今年可能就不用留这么多了。”

她也提到，自上星期五开始降价销售产品，从原本每100克卖1元8角降至1元5角。“我们的货都卖得七七八八了，这两天应该能回本，最后两天能卖多少，盈利就是多少。”

售卖澳大利亚坚果的摊位负责人古潓丽（42岁）则提到，今年的生意可能只有疫情前的约三四成。“我们已经做好准备生意会比往年少30％左右，但实际跌幅更严重。或许很多人今年直接到马来西亚办年货，尽管关卡塞车，但花一样的金额能买更多东西，还能顺便按摩和逛逛，对他们可能是划算的。不过，这就会影响我们本地业者的生意。”

她也提到，不打算降价出售货品。“要是有剩余的货，新年过后依旧能继续售卖。”